Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Най-малко петима души са били простреляни при нападение с огнестрелно оръжие във и пред спортен клуб в квартал "Логан Съркъл" във Вашингтон, на около миля (1,6 км) северно от Белия дом, съобщиха световните медии.

САЩ

Районът на местопроизшествието е блокиран от тежковъоръжени полицейски части, а близките учебни заведения са затворени от съображения за сигурност.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Въоръжен мъж е влязъл във фитнес центъра "Вида фитнес", прострелял е един от трениращите в гърба и е избягал от сградата, съобщи Ен Би Си Нюз, позовавайки се на източник, запознат с разследването.

След това залата е била незабавно евакуирана, а нападателят е произвел нови изстрели на улицата, преди намиращите се наоколо граждани да се разбягат.

Членът на градския съвет на Вашингтон Брук Пинто потвърди за стрелба във и пред обекта и отправи официален призив към жителите да избягват периметъра.

По данни на столичното полицейско управление, цитирани от "Скай нюз", при инцидента са пострадали четирима души.

Снимка: AP/БТА

Първоначално силите за сигурност проверяваха хипотезата дали нападателят не се е барикадирал обратно в спортния клуб, но впоследствие полицията обяви, че активният стрелец се издирва.

Снимка: AP/БТА

Мотивите за деянието към този час остават напълно неясни, а самоличността на стрелеца все още не е оповестена.

Органите на реда са отцепили изцяло участъка около 15-а улица, в който освен спортния клуб се намират църква, жилищни сгради и търговски обекти, информира британският вестник "Индипендънт".

Снимка: AP/БТА

В операцията участват отрядът за бързо реагиране на столичната полиция, федерални шерифи, както и специални агенти от федералното Бюро за контрол на алкохола, тютюна, огнестрелните оръжия и взривните вещества (ATF).

Снимка: AP/БТА

"Индипендънт" отбелязва, че стрелбата се случва в същия столичен район, където в началото на август 2025 г. бивш служител от Департамента за правителствена ефективност на президента Доналд Тръмп стана жертва на нападение при опит за грабеж на автомобил.

Два инцидента със стрелба в университет в САЩ, има загинал и трима ранени
Виж още Два инцидента със стрелба в университет в САЩ, има загинал и трима ранени

Изданието припомня още, че инцидентът се разиграва на фона на разположените в града стотици военнослужещи от Националната гвардия, след като през август 2025 г. президентът Тръмп наложи пряк федерален контрол върху управлението на Вашингтон с цел ограничаване на престъпността.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Мелания Тръмп стана за смях. Новият й сериал предизвика лавина от подигравки още с трейлъра Лайф
Мелания Тръмп стана за смях. Новият й сериал предизвика лавина от подигравки още с трейлъра
7744
Официално: Никола Цолов няма да кара във Формула 1 догодина, предпочетоха британец Корнер
Официално: Никола Цолов няма да кара във Формула 1 догодина, предпочетоха британец
13551
Шефът на "Кауфланд България": Ако спрем, фалитът на КТБ ще е като пролетен бриз! (видео) Бизнес
Шефът на "Кауфланд България": Ако спрем, фалитът на КТБ ще е като пролетен бриз! (видео)
27154
Кои са новите дизайнерски длъжности в епохата на AI и как започва начинаещият IT
Кои са новите дизайнерски длъжности в епохата на AI и как започва начинаещият
3907
Носителят на "Букър" Майкъл Джон Харисън каза, че не вижда надежда за човечеството Impressio
Носителят на "Букър" Майкъл Джон Харисън каза, че не вижда надежда за човечеството
3859
Роботите, които знаят повече за хората, отколкото предполагаме URBN
Роботите, които знаят повече за хората, отколкото предполагаме
505
Турция създава туристически маршрут, вдъхновен от древногръцкия историк Ксенофонт Trip
Турция създава туристически маршрут, вдъхновен от древногръцкия историк Ксенофонт
3317
Макарони в баница? Турският номер, който заслужава да опитате Вкусотии
Макарони в баница? Турският номер, който заслужава да опитате
692
5 зодии, които никога не забравят предателството и отмъщават тихо Zodiac
5 зодии, които никога не забравят предателството и отмъщават тихо
1469
Жълт код за силен вятър е обявен в 22 области в страната Времето
Жълт код за силен вятър е обявен в 22 области в страната
352