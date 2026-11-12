Районът на местопроизшествието е блокиран от тежковъоръжени полицейски части, а близките учебни заведения са затворени от съображения за сигурност

1165 Снимка: AP/БТА

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Най-малко петима души са били простреляни при нападение с огнестрелно оръжие във и пред спортен клуб в квартал "Логан Съркъл" във Вашингтон, на около миля (1,6 км) северно от Белия дом, съобщиха световните медии.

Районът на местопроизшествието е блокиран от тежковъоръжени полицейски части, а близките учебни заведения са затворени от съображения за сигурност.

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Въоръжен мъж е влязъл във фитнес центъра "Вида фитнес", прострелял е един от трениращите в гърба и е избягал от сградата, съобщи Ен Би Си Нюз, позовавайки се на източник, запознат с разследването.

След това залата е била незабавно евакуирана, а нападателят е произвел нови изстрели на улицата, преди намиращите се наоколо граждани да се разбягат.

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Членът на градския съвет на Вашингтон Брук Пинто потвърди за стрелба във и пред обекта и отправи официален призив към жителите да избягват периметъра.

По данни на столичното полицейско управление, цитирани от "Скай нюз", при инцидента са пострадали четирима души.

Първоначално силите за сигурност проверяваха хипотезата дали нападателят не се е барикадирал обратно в спортния клуб, но впоследствие полицията обяви, че активният стрелец се издирва.

Мотивите за деянието към този час остават напълно неясни, а самоличността на стрелеца все още не е оповестена.

Органите на реда са отцепили изцяло участъка около 15-а улица, в който освен спортния клуб се намират църква, жилищни сгради и търговски обекти, информира британският вестник "Индипендънт".

В операцията участват отрядът за бързо реагиране на столичната полиция, федерални шерифи, както и специални агенти от федералното Бюро за контрол на алкохола, тютюна, огнестрелните оръжия и взривните вещества (ATF).

"Индипендънт" отбелязва, че стрелбата се случва в същия столичен район, където в началото на август 2025 г. бивш служител от Департамента за правителствена ефективност на президента Доналд Тръмп стана жертва на нападение при опит за грабеж на автомобил.

Изданието припомня още, че инцидентът се разиграва на фона на разположените в града стотици военнослужещи от Националната гвардия, след като през август 2025 г. президентът Тръмп наложи пряк федерален контрол върху управлението на Вашингтон с цел ограничаване на престъпността.

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