Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Един човек бе убит, а още един - ранен, при стрелба в кафене в югозападния германски град Манхайм, предаде ДПА, позовавайки се на местната полиция.

Полицията простреля нападател, нападнал и ранил с нож шестима души в Манхайм
Виж още Полицията простреля нападател, нападнал и ранил с нож шестима души в Манхайм

По предварителни данни в кафенето, намиращо се в центъра на града, е възникнал спор снощи, по време на който един от замесените е открил огън.

Стрелецът е избягал пеша, но малко по-късно е бил открит от полицията, допълва БТА. По време на операцията по задържането му полицаи са произвели изстрели.

Заподозреният и раненият са получили медицинска помощ, поясни полицията, без да предостави подробности за сериозността на нараняванията им.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Томи Лий Джоунс избяга от Холивуд и се скри в ранчо в Тексас след тежката загуба на дъщеря си Лайф
Томи Лий Джоунс избяга от Холивуд и се скри в ранчо в Тексас след тежката загуба на дъщеря си
7703
Феноменалната Мира спечели 11 поредни гейма и разби Сабаленка Корнер
Феноменалната Мира спечели 11 поредни гейма и разби Сабаленка
11999
Кабинетът подхвана съкращенията от Митниците, НАП и Фонд "Земеделие" Бизнес
Кабинетът подхвана съкращенията от Митниците, НАП и Фонд "Земеделие"
18050
Маркетинг пазарът търси анализ и AI, а едва 38% от българите на 16-74 години имат основни дигитални умения IT
Маркетинг пазарът търси анализ и AI, а едва 38% от българите на 16-74 години имат основни дигитални ...
2438
Мъжът, открил скрита в дома му ренесансова църковна фасада, ще получи награда от 1 милион евро Impressio
Мъжът, открил скрита в дома му ренесансова църковна фасада, ще получи награда от 1 милион евро
16339
Потайностите на Родопите: Огън, кръст и камък в Свещената триада Trip
Потайностите на Родопите: Огън, кръст и камък в Свещената триада
2281
Есен в чиния: Крем супа от печена тиква и сандвич с бурата, който се топи в устат Вкусотии
Есен в чиния: Крем супа от печена тиква и сандвич с бурата, който се топи в устат
2903
Парите се връщат при 6 зодии през втората половина на ноември Zodiac
Парите се връщат при 6 зодии през втората половина на ноември
1936
Жълт код за силен вятър е обявен за утре в 22 области в страната Времето
Жълт код за силен вятър е обявен за утре в 22 области в страната
3986