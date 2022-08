1933 Снимка: AP/БТА

Най-малко двама души са били ранени при стрелба в един от най-известните търговски центрове в град Малмьо в Швеция, съобщава местната полиция, цитирана от Reuters. Има заподозрян, който е арестуван.

Two injured in Sweden shopping centre shooting, one arrested https://t.co/zqgfesf4j9 pic.twitter.com/khCCvG2jal — Reuters (@Reuters) August 19, 2022

Малко след 17 часа местно време е получен сигнал за стрелба в търговската града. Двама души са пострадали.

"Непосредствената опасност за обществото се счита за отстранена", се казва в изявлението на властите.

#Breaking: Just in - Reports of a shooting at a shopping center #Emporia #Malmo in #Sweden, at least 2 people shot and 5 people injured. pic.twitter.com/aKqPGOdRrY August 19, 2022

На място има полиция, която разпитва свидетели и преглежда материали от камери за наблюдение.

SWEDEN -- Emergency personnel spotted rushing to the Emporia mall in Malmo, Sweden following reports of a shooting.



Several stores are on lockdown. pic.twitter.com/VzIfYMQqAJ — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) August 19, 2022

По-рано районът около местопрестъплението е бил отцепен, властите молят гражданите да избягват посещенията на търговския център.

Според шведския вестник Sydsvenskan, цитиран от Express.co.uk арестуваният заподозрян е 15-годишно момче, а ранените са мъж и жена, чието състояние до момента не е известно. Според The Local единият от тях е в критично състояние.