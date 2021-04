Двама души бяха простреляни днес пред парижка болница, съобщи източник от полицията, цитиран от световните агенции и БТА.

Единият от простреляните е починал, а другият е настанен в болница "Анри Дюнан", пред която е била открита стрелбата.

Нападателят е избягал с мотоциклет. Засега мотивите на атаката не са ясни.

One dead, another injured in Paris hospital shooting - GulfToday https://t.co/sIaRq3BfWY