Мъж на около 20 години беше убит, а друг мъж на сходна възраст беше тежко ранен при стрелба край джамия в шведския град Оребро, на около 200 км от Стокхолм, предаде ДПА, като се позова на изявление на полицията.

Снимка: AP/БТА

Двамата мъже са били откарани в болница с тежки наранявания, но единият от тях е починал. Няма опасност за живота на втория ранен, добавя БТА.

Снимка: AP/БТА

Засега не е известно дали нападателят е бил един. Операцията по залавянето му продължава, заяви полицията.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Към момента се предполага, че стрелбата е била свързана с престъпна мрежа, и се разследва като убийство и опит за убийство.

Снимка: AP/БТА

Според шведските медии нападението е извършено по време на петъчната молитва в джамията, като са произведени няколко изстрела извън храма.

Швеция от години с бори с престъпления, свързани с криминални банди. Конфликтите между различни престъпни групировки често приключват с убити и ранени, отбелязва ДПА.

