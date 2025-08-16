Снимка: AP/БТА
Стрелба край джамия в Швеция, има жертва и тежко ранен (снимки)
Предполага се, че нападението е свързано с престъпна мрежа, и се разследва като убийство и опит за убийство
Мъж на около 20 години беше убит, а друг мъж на сходна възраст беше тежко ранен при стрелба край джамия в шведския град Оребро, на около 200 км от Стокхолм, предаде ДПА, като се позова на изявление на полицията.
Двамата мъже са били откарани в болница с тежки наранявания, но единият от тях е починал. Няма опасност за живота на втория ранен, добавя БТА.
Засега не е известно дали нападателят е бил един. Операцията по залавянето му продължава, заяви полицията.
Към момента се предполага, че стрелбата е била свързана с престъпна мрежа, и се разследва като убийство и опит за убийство.
Според шведските медии нападението е извършено по време на петъчната молитва в джамията, като са произведени няколко изстрела извън храма.
Швеция от години с бори с престъпления, свързани с криминални банди. Конфликтите между различни престъпни групировки често приключват с убити и ранени, отбелязва ДПА.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
