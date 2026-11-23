4197 Стопкадър от видеото на @TheProjectUnity

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Изказване на кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани относно бъдещето на затворническия комплекс "Райкърс Айлънд" привлече неочаквано внимание в социалните мрежи заради необичайно движение на очите на мъж зад него. Краткият видеозапис бързо се разпространи в платформата "Екс" и стана повод за разпространение на конспиративни теории за т.нар. рептили.

Записът е направен по време на пресконференция на 20 ноември, на която кметът Мамдани обявява плана на администрацията си за затваряне на затвора до края на 2032 година. Докато той представя новата концепция за разпределение на задържаните в четири по-малки квартални съоръжения, вниманието на потребителите в "Екс" е привлечено от мъж в тъмен костюм зад гърба му.

Споделен от потребителя @TheProjectUnity, клипът събра хиляди гледания. Нито една от медиите, които описват случая, не посочва доказателства за фалшификация. Затова споровете, дали видеото може да е манипулирано с изкуствен интелект или е автентично, продължават в социалните мрежи.

LOOK AT HIS EYES!! This video from New York City Mayor Zohran Mamdani is freaking me out and I will include a link to the original video to prove it's not fake, not AI, you can see it for yourself! WHAT THE HELL IS GOING ON WITH HIS EYES? https://t.co/w4C8qmn1nH — Jay Anderson (@TheProjectUnity) November 22, 2026

В публикация на "Гардиън" са цитирани представители на властите, според които кадрите улавят "моментен физиологичен жест по време на официално събитие" и не са повод за конспирации.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.