Няма съобщения за щети или жертви в Пакистан.

Земетресението с магнитуд 6,1 стана рано сутринта на около 44 км от град Хост в югоизточен Афганистан, близо до границата с Пакистан, на дълбочина 51 км, съобщи в сряда Геоложката служба на САЩ, цитирана от Ройтерс.

Броят на жертвите вероятно ще нарасне, съобщават медиите.

BREAKING: At least 250 people killed and multiple wounded in a 6.1 magnitude earthquake in the Paktika province in Afghanistan.



My thoughts and prayers are with the families of the victims. Praying from Israel. pic.twitter.com/UO1i6WV5xR