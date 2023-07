45-тото издание на Прайда в Берлин започна днес с гръм и трясък, а стотици хиляди, подкрепящи каузата на ЛГБТК общността, излязоха по улиците на германската столица, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Парадът, в който дефилираха 75 платформи, премина през центъра на града по 7,4-километров маршрут, а участниците бяха облечени с пъстроцветни неонови костюми. Проявата беше под мотото "Бъдете техния глас -и нашия! За повече съпричастност и солидарност!"

Настроението беше приповдигнато, чуваше се хаус музика и електро бийт, а участниците танцуваха по уличното платно и на платформите.

Консервативният кмет на Берлин Кай Вегнер и Барбел Бас - председателката на германския парламент, откриха парада заедно и призоваха хората да се борят срещу дискриминацията на гей общността.

Трябва да изпратим ясен сигнал за свободно, многообразно, многостранно общество. Постигнахме много, но има още много да се направи, каза Бас.

Кметът обеща също промяна в германския основен закон в речта си при откриването. "Моят ангажимент към Сената на Берлин е: искаме да променим член 3 от основния закон. Сексуалната идентичност трябва да бъде включена в него. Това е моето обещание", каза днес Вегнер.

По сегашния закон хората не могат да бъдат дискриминирани или да получават облаги заради пола, етническата си принадлежност, расата, езика, страната, в която са родени, вярата, религиозните или политическите си възгледи.

Предложението на Вегнер е към този списък да бъде прибавена и сексуалната ориентация. Той е първият кмет на столицата, който участва в проявата на ЛГБТК общността.

Присъствието на Вегнер обаче не беше еднозначно посрещнато. Чуха се дюдюкания и възгласи, че кметът християндемократ трябва да си ходи.

Berlin's Pride is this weekend – one of the last of the season. Events like Christopher Street Day are just as important as ever. Here's why. pic.twitter.com/hbRWRMFE0o