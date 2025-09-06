Правителството в Сеул изрази безпокойство и съжаление във връзка с акцията, насочена към южнокорейски граждани

6491 Снимка: Скрийншот/You Tube

Имиграционните власти в САЩ съобщиха, че са задържали 475 души, повечето от които южнокорейски граждани, при мащабна акция на федерални агенти в производствен обект на "Хюндай" в щата Джорджия, съобщиха световните агенции и БТА.

Това е най-голямата операция на едно място в историята на министерството на вътрешната сигурност на САЩ и част от засиления натиск на президента Доналд Тръмп срещу имигрантите.

Ръководителят на разследването от Службата за вътрешна сигурност в Джорджия Стивън Шранк заяви, че акцията в четвъртък е резултат от няколкомесечно разследване по обвинения в незаконно наемане на работници.

Акцията била насочена към един от най-големите и важни производствени обекти в щата фабрика на "Хюндай Мотър" (Hyundai Motor) на стойност 7,6 милиарда долара, в която от година насам се сглобяват електромобили.

На видео, разпространено от американската служба за имиграция и митници (ICE), се виждат азиатски работници с белезници, които се качват на автобус след акцията, в която са участвали хеликоптер и бронирани машини.

Според документи, внесени в съда тази седмица, прокуратурата все още не знае коя точно компания или подизпълнител е наел "стотици нелегални работници". В съдебното становище се посочва, че към момента не е известен истинският работодател на незаконно наетите лица.

"Хюндай" обяви, че ще разследва доставчиците и подизпълнителите си, за да гарантира спазването на регулациите. Компанията "ЕлДжи Енерджи Сълюшън" (LG Energy Solution), която изгражда фабриката съвместно с "Хюндай", заяви, че е инструктирала служителите си да се завърнат от служебните си пътувания в САЩ и е замразила пътуванията до Америка, освен за срещи с клиенти. От LG Energy Solution добавиха, че 47 нейни служители и около 250 работници от фирми подизпълнители в завода са били задържани.

Правителството на Южна Корея изрази безпокойство и съжаление във връзка с акцията, насочена към южнокорейски граждани.

Южнокорейците рядко попадат под прицела на имиграционните власти в САЩ в сравнение с други националности. Според статистиката на имиграционните служби до 30 септември 2024 г. са били депортирани 46 южнокорейци от над 270 000 депортации на чужденци от различни националности.

Южнокорейският президент И Дже-мьон нареди днес да се положат всички усилия за бърза реакция на арестите на стотици граждани на страната в САЩ.

Министърът на външните работи Чо Хьон заяви, че правителството е сформирало екип за реакция на арестите на над 300 корейци в четвъртък във фабриката в южния щат Джорджия и че при необходимост може да замине за Вашингтон за срещи с официални представители, отбеляза Йонхап.

"Дълбоко съм обезпокоен. Чувствам голяма отговорност за арестите на нашите граждани", каза Чо на извънредно правителствено заседание.

Случаят може да изостри напрежението между администрацията на Тръмп и Сеул - ключов азиатски съюзник и инвеститор. Двете страни вече са в разногласие по детайлите на търговско споразумение, което включва 350 милиарда долара южнокорейски инвестиции в САЩ.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.