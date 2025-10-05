Стотици арести в сърцето на Лондон при протест в подкрепа на Палестина (снимки)
Премиерът Киър Стармър призова протестиращите да "уважават скръбта на британските евреи"
Най-малко 440 души бяха арестувани по време на пропалестински протести в Лондон, които се провеждат въпреки призивите на политици и на полицията за тяхното преосмисляне след терористичната атака срещу синагогата в Манчестър, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, цитирана от БТА.
Полицията в британската столица арестува протестиращите за нарушения на реда, включващи подкрепа на забранената терористична група "Действие за Палестина".
Сред арестуваните са шестима души, които са били задържани за разгръщане на транспарант в подкрепа на забранената група на моста "Уестминстър".
По-голямата част от арестите са били извършени на площад "Трафалгар", където протестиращите са държали плакати в подкрепа на "Действие за Палестина".
Организаторите на протеста заявиха, че над хиляда души са се събрали на площада, за да проведат масово мълчаливо бдение в знак на протест срещу забраната на организацията, като в същото време били изчетени имената на палестинските деца, убити в конфликта между Израел и "Хамас".
Премиерът Киър Стармър призова протестиращите да "уважават скръбта на британските евреи", а еврейски лидери нарекоха акцията "феноменално нечувствителна", след като двама души бяха убити при терористична атака в четвъртък.
Сред арестуваните имаше и представителка на Англиканската църква, седнала със затворени очи и държаща плакат с надпис "Противопоставям се на геноцида, подкрепям "Действие за Палестина".
Някои от протестиращите нарекоха действията на полицията "срамни", а един от тях иронично подхвърли на полицаите "благодаря, че ни пазите", докато те отвеждаха жената.