Някои смятат, че като разграбват магазини, преразпределят богатствата. Има усещане за безпътица след мандатите на Макрон, анализира секретарят на Асоциация "Френско-български форум"

6000 Снимки в колаж: БНР и БТА/АП

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Във Франция предстоят президентски избори догодина и уличният натиск може да се използва при победа на Марин льо Пен - част от протестиращите гравитират в галактиката на крайнолявата "Непокорна Франция" на Жан Люк Меланшон, анализира ситуацията с протестите в страната в интервю за Dir.bg Стефан Манов, секретар на Асоциация "Френско-български форум". "Това, което видяхме, не означава, че парата е изпусната. Напротив - някои коментатори смятат, че има възможност за такова "улично обжалване" на резултатите от изборите."

Сцените с разграбването на магазини, които видяхме по време на протестите във Франция, показват, че има цивилизационен проблем, казва още той.

"Обирджиите и мародерите се виждат единствено подбудени да се обслужат в една държава, която не приемат за своя. За тях това е част от дължимото - това, което богатите им дължат. За тях става дума не за обир, а за преразпределение на богатствата", изтъква анализаторът. И обръща внимание, че "границата между подобни действия и една крайнолява идеология не е толкова дебела, защото крайнолевите движения, гравитиращи около "Непокорна Франция" на Жан-Люк Меланшон, споделят виждането, че е напълно нормално да се отнемат чрез данъци над 50% от богатствата на много богатите." Според Стефан Манов "има усещане за безпътица след мандатите на Макрон".

На този фон Франция въведе полицейски час в някои части на Париж и в Лил.

- Защо гори Франция, г-н Манов? Какво се случва?

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- Това, което наблюдаваме, е елемент от протестите, които започнаха преди две-три седмици от гимназистите. Но съботният протест е значително по-широк като искания и като участници. Най-общо казано, това е протестът срещу скъпия живот, трудностите, а и изобщо заради общото усещане за безпътица в края на мандатите на президента Макрон.

А що се отнася до сблъсъците между полиция и мародеристващи банди - от една страна и на други радикални леви елементи, които нападнаха някои кметства във Франция - там трябва да влезем отвъд темата за протестите. Защото тези сблъсъци нямат много общо с исканията на гимназистите, с които започнаха протестите.

И жълтите жилетки, които протестираха преди години, са слабо застъпени в момента в протестните шествия, въпреки че някои знакови фигури от тях се включиха.

По една лоша традиция във Франция протестните шествия обикновено завършват със сблъсъци с полицията и палежи на кошчета за боклук, и елементи от градската среда, а в отговор има обилно напоявяване със отворен газ. Обикновено в тези протестни шествия винаги се вклиняват радикални елементи, така наречените Black Box, младежи, облечени изцяло в черно, които са в галактиката на анархистите, на крайната левица. Но сега този типичен компонент на френските протести беше обогатен от една съвсем различна категория хора, която няма нищо общо нито с протеста, нито с традиционните ултралеви елементи. Имам предвид групите младежи от предградията, решени да грабят магазините, използвайки това, че полицията е заета с овладяване на основния протест. Тези, можем да кажем, орди, в голямата си част са свързани по някакъв начин с емиграцията - или самите те са емигранти, или са потомци на скорошни емигранти.

- Имат ли организатор протестите?

- В по-голямата си част протестите са по-скоро организирани от граждански движения. Но тези групи, които предизвикват обществения ред, се самоорганизират и изглежда, че до известна степен са подпомогнати от социалните мрежи, от стремежа към подражаване, от това да излезеш герой на TikTok. Има една такава откъснатост от реалността у част от младежда - виртуалната слава и реалните поражения на улицата се смесват. Те, като че ли, не си дават сметка какво точно правят.

Разбира се, тези, които отиват в скъпите луксозни магазини, било то за електроника, за скъпи телефони, за парфюми или скъпи дрехи, и изнасят торби оттам, са много наясно какво правят. Това е мародерстване, вандалстване, обири. Но размерът на това явление в съботния ден, а и в неделя, специално за Париж, надхвърля всичко, което французите досега бяха виждали, като поражения върху магазини или сгради. Това е нещо, което аз оценявам като цивилизационен проблем, а не като проблем на опазване на обществения ред.

- Защо?

- Няма как в едно общество - колкото и полиция да изкарате на улицата, да се справи с мародерстващи банди, които всъщност оферират отвъд фундаменталните разбирания на западната цивилизация. Които са най-напред опазване на човешкия живот, но след това - уважение към чуждата собственост. Обирджиите и мародерите се виждат единствено подбудени да се обслужат в една държава, която не приемат за своя.

За тях това е част от дължимото - това, което богатите им дължат. За тях става дума не за обир, а за преразпределение на богатствата.

В този смисъл границата между подобни действия и една крайнолява идеология не е толкова дебела, защото, например, крайнолевите движения, които гравитират около политическата галактика на "Непокорна Франция" на Жан-Люк Меланшон, споделят виждането в икономическата област, че е напълно нормално да се отнемат чрез данъци над 50% от богатствата на много богатите.

- Какво означава този символ, който виждаме на протестите - пресечена буква А в кръг?

- Това е знакът на анархистите. Другото, което виждаме често, е съкращението ACAB, което означава на английски: "Всички полицаи са синове, които не знаят баща си", да го кажа по-културно. Това са слогани, които отдавна са в обръщение на протестите във Франция.

Но е важно да се разграничат тези две групи, защото, например, кадрите от нападението на една от залите на кметството в Марсилия показват много добре каква е социологията на хората, които атакуват вратата и след това поставят този знак - А. Въпреки че са маскирани, очевидно е, че става дума за французи, да кажем, от традиционния корен на Франция.

Обратно, ако погледнете многобройните филмчета по YouTube и социалните мрежи от обирите на скъпите магазини, емблематично - на Dior, там също си личи от кои среди са.

Именно такъв шок преживява Франция в момента. Тя преживява този крах на интеграцията - за щедрата ръка, която е посрещала през последните 20-30 години хиляди емигранти под знака на това, че Франция е една универсалистка нация, в която се смята, че всеки, който прегърне ценностите на Франция, може да се интегрира без проблем. В ситуации като днешните се вижда, че не е съвсем така и това кара френското общество да отрезвее.

Впрочем, това е причината за непрекъснато растящата популярност на Марин Льо Пен. Според последните социологически изследвания нейната популярност е 42%. Едва ли 42% от французите могат да бъдат определени като расисти, ксенофоби, фашисти - определения, с които нейната партия бива накичена от коментаторите, особено от крайната левица.

Факт е, че тези движения в дясно, крайно дясно, започвайки от Италия, но и във Франция, в Германия, и вероятно в предстоящите избори в Испания, в лицето на Vox, имат почва именно в разочарованието на тези общества от хода на това как техните икономики се справят с различните предизвикателства и кризи, и разбира се, показват и неуспехите на интеграцията.

- Защо полицията допуска такова разграбване на магазини?

- В историята на Франция е имало полицейско насилие със загинали по време на демонстрации и затова в момента френската полиция и силите за борба с безредиците имат за основна цел това да не се повтори. Затова има известна пасивност в справянето с подобни ситуации. Под пасивност имам предвид, че се действа единствено в краен случай. Някак си се прежалват предметите, магазините и всичко останало. И да, наистина, почти невероятно е, че за тези два дена тежки сблъсъци, в крайна сметка ранените не са толкова много.

Но от друга страна лаксизмът (от латински laxus - свободен, разпуснат - прекалена снизходителност, липса на дисциплина) на правосъдната система също създава усещане за безнаказаност. Например, във Франция присъди под една година не се лежат ефективно - променят се в носене на електронна гривна или в други мерки.

- Криза на френската държавност ли е това, което виждаме? Вие описахте две Франции - едната на гетата, която не може да си позволи богатия живот от рекламите, иска да си го вземе и смята, че има някакво историческо право на това, базирано на колониализма, а другата - която иска да защити права - като правото на по-добро образование, на социално развитие. За това ли става дума?

- До известна степен, да. Има едно разминаване между това, което фундаментът на френската република приема и това, което Франция, като държава, може да предостави, защото тя в момента е в изключително тежка финансова ситуация - с огромен бюджетен дефицит. Отслабването на френската икономика през последните десетилетия със загубата на милиони индустриални работни места доведе до някакво разочарование и от европейския модел.

Но трябва да имаме предвид и нещо друго. Има елементи на потребителското общество, които, подсилени със социалните мрежи, с ефектите на инфлуенсърите, на TikTok клипчетата, създават определена фрустрация у младежта и размиват разликата между реалност и виртуалност. И това, което наблюдаваме, е част от "забавлението", от неспособността да се направи разлика между виртуалното забавление и реалната бруталност. Това като че ли е марка на съвременните младежи.

Не може да отдадем това, което виждаме на протестите, само на управлението на Франция, но и на някои характеристики на съвременното младо поколение. В демонстрациите виждаме този елемент - как реалността и виртуалността се сливат в едно. Когато властта е силна, тези неща се държат под контрол, но в други случаи могат да се излеят, така, както виждаме.

- Как се излиза от такава ситуация?

- Никак няма да е лесно. А и предстоят президентски избори. Не е изключено "Непокорна Франция" да използва своето влияние, за да нагнетява допълнителна "пара" в сблъсъка. А и защо не, Меланшон, който е с добри шансове на изборите, да използва уличния натиск при евентуална победа на Марин льо Пен на втори тур. Това, което видяхме, не означава, че парата е изпусната. Напротив - някои коментатори смятат, че има възможност за такова "улично обжалване" на резултатите от изборите.

- Как събитията във Франция ще се отразят на Европейския съюз?

- Ако Льо Пен спечели изборите, ходът на Европейския съюз ще бъде радикално променен. Не може да си представим Европа да продължи по същия начин при евентуална нейна победа.

- В какво би се изразил този радикализъм?

- Трудно е да се прецени. Виждаме, че Мелони, която съща наричаха потомка на фашистка партия, провежда една интелигентна политика - нейният рейтинг в Италия не спада и дори има изгледи да спечели предстоящите избори. Това е нещо изключително рядко в момента в Европа - един управляващ да издържи четири години мандат, без да загуби популярност и отново да спечели избори. Затова не е изключено Марин льо Пен да промени доста своята програма. Ще припомня, че тя вече направи значителни промени от първоначалните си радикални позиции - вече не става дума Франция да напуска ЕС, нито да излиза от еврозоната. Затова не е изключено тя да е една нова Мелони. Но не бива да забравяме, че френското общество - чисто рефлекторно, е настроено негативно към фамилията Льо Пен и неведнъж съм казвал, че кандидат с фамилия Льо Пен е много трудно да стане президент на Франция. Въпреки социологията в момента. Аз не съм убеден, че съдбата на Франция е вече разписана. Не са изкристализирали всички кандидати.

Проблемът е друг - икономическото положение на Франция може да предизвика тежки ситуации. В момента страната взима дълг, за да плаща задълженията си по предходен дълг при все по-тежки условия. Затова не се знае къде може да дерайлира влакът на Франция - дали на икономическо ниво, дали на политическо, дали при сблъсъците, на които сме свидетели.

- Франция не се ли върти в порочен кръг - няма бюджет, защото не може да се приеме, а не може да приеме, защото обществото не е съгласно на каквито и да е социални ограничения?

- Има го и този момент. Социалните придобивки никога не могат да бъдат намалени. Същевременно, тук битува една обществена нагласа, която бих определил като доста нереалистична от икономическа гледна точка. За французите, например, все още не е достатъчна данъчната тежест върху много богатите. Те смятат, че там има още пари, които може да бъдат събрани. Прогресивното данъчно облагане във Франция се смята за фундамент на обществените отношения. Тук под данъчна справедливост се смята не всички да плащат еднакво за еднаква услуга, а напротив - тези, които имат повече пари, да плащат повече за същата услуга от по-бедните. Например - цената на храненето на вашето дете в ученическия стол зависи от доходите ви. Вашето дете може да се храни на два пъти по-висока цена от детето на чина до него, но от по-бедно семейство - и това е социално справедливо, смятат във Франция. Тук има един "социалистически" подход в икономиката, което спъва инициативността на частния бизнес, който често търси изход в други държави. И се получава порочен кръг. Франция в момента има над 3,5 трилиона евро дългове, от които над един трилион натрупан по времето на президентството на Макрон. Не знам дали тази финансова криза няма да принуди правителството към радикални ограничения в обществените услуги, като здравеопазването, още преди президентските избори.

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