Допуска се, че инцидентите може да са свързани, пише АП

578 Снимка: AP Photo/Gregory Bull/БТА

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Спирането на полетите в САЩ за повече от четири часа в петък, прекъсването на услуги на "Майкрософт" (Microsoft) и забавянето на банкови операции вчера породиха опасения сред засегнатите, че инцидентите може да са свързани, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Авиационните власти и технологичната компания посочиха отделни технически причини за сривовете и заявиха, че няма признаци за злонамерена намеса.

Обновяване на националната система за контрол на въздушното движение претовари остаряло оборудване и доведе до прекъсвания в комуникациите и пропуски в радарното покритие, заявиха представители на американската администрация. Властите временно спряха полетите в цялата страна. До събота сутринта въздушният трафик започна да се нормализира, а ръководителят на Федералната авиационна администрация Брайън Бедфорд заяви, че очаква авиокомпаниите да възстановят обичайните си разписания до края на неделята.

В събота "Майкрософт" съобщи, че услугите ѝ са напълно възстановени. Компанията обясни, че проблем, възникнал при по-ранно разширяване на капацитета на мрежата, се е проявил след последваща промяна в нея. Според Асошиейтед прес прекъсването вероятно е засегнало милиони потребители по света.

Вчера "Юнайтед еърлайнс" (United Airlines) съобщи за отделен технически проблем, който засегна заминаващите полети. Самолетите, които вече бяха във въздуха, не бяха засегнати, уточни превозвачът. Същия ден няколко големи американски банки съобщиха за значителни забавяния, а някои операции не бяха изпълнени. По информация на Асошиейтед прес затрудненията са започнали след технически проблем в "Джей Пи Морган Чейс" (JPMorgan Chase), който се отрази и на други банки. От "Чейс" заявиха, че причината не е кибератака и че работят по възстановяването на услугите.

Сривовете съвпаднаха със сътресенията в технологичния сектор около Дженсън Хуан, който се оттегли от ръководството на производителя на чипове "Енвидиа" (Nvidia) след публикации за извънбрачни връзки. За пътниците по летищата обаче непосредственият въпрос беше как да се приберат. След отмяната на полетите в Чикаго 34-годишната медицинска асистентка Максин Густафсон и колегите ѝ наеха автомобил, за да се върнат в Минеаполис. "Нямаме контрол над много от тези неща", каза тя пред агенцията.

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Министърът на транспорта Шон Дафи призова за допълнително финансиране за модернизация на системата за въздушно движение. Конгресът вече одобри 12,5 млрд. долара за програмата, по която Федералната авиационна администрация замени хиляди медни връзки с оптични и обнови стотици радиосистеми. Белият дом поиска още 30 млрд. долара за завършване на дейността.

На летището в Нюарк Каролин Руис успя да поспи няколко часа до вентилационна решетка, след като първият полет от пътуването ѝ до Австралия бе отменен. Ден по-рано сривът на "Майкрософт" също бе объркал плановете ѝ, макар че тя намери и добра страна: "Вчера си имах нещо като свободен ден".

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