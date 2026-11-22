Според американския президент това може да хвърли светлина върху опита да бъде свързан с Русия през 2016 година

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп допусна, че съобщенията за кибератака срещу ФБР може да имат и положителна страна, предават ДПА и БТА. "Не ми харесва това", заяви Тръмп в интервю за телевизия "Фокс нюз". "Но може би ще научим неща, които иначе никога нямаше да научим", допълни той. Тръмп каза, че пробивът в системите на ФБР може да хвърли светлина върху това, което той нарича "измамата с Русия". Става дума за по-ранните разследвания на ФБР и опонентите му от Демократическата партия, като Хилари Клинтън, относно възможни връзки между предизборната кампания на Тръмп за президентските избори през 2016 г. и Русия.

Тръмп нееднократно е отхвърлял тези разследвания, определяйки ги като политически мотивирана конспирация. Засега няма никакви индикации, че съобщената кибератака е свързана с по-ранните разследвания за Русия.

Телевизиите Си Ен Ен и "Фокс нюз" съобщиха, че хакери са атакували Националния център за информация на ФБР - база данни, използвана от правоохранителните органи в цялата страна за получаване на информация за заповеди за арест и проверки на миналото. Това е втората съобщена кибератака срещу ФБР в рамките на два месеца.

Засега не е ясно кой стои зад атаката и дали са били откраднати данни. От ФБР не са отговорили незабавно на запитване за коментар. Поредица от технически сривове в САЩ породиха опасения за възможни кибератаки. Сред засегнатите системи бяха имейл услугата "Аутлук" на "Майкрософт", системите за управление на въздушното движение и няколко банки.

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Американското правителство обаче нееднократно е заявявало, че става дума за отделни инциденти, като няма доказателства те да са причинени от кибератаки.

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