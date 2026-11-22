Франция, Панама и екологични организации разкритикуваха последния проект на декларация, в който не се споменават пряко нефтът, газът и въглищата

376 Снимка: АР/БТА

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Климатичната конференция на ООН COP31 в турския град Анталия е изправена пред сериозни разногласия заради съдържанието на бъдещото общо споразумение. Преговорите продължиха през нощта срещу неделя, а участниците трябваше да разгледат нов проект на заключителна декларация. Документът обаче отново не съдържа изрично споменаване на изкопаемите горива, което предизвика недоволство сред редица държави.

Основното противопоставяне е между страните производителки на нефт и газ, начело със Саудитска Арабия, и държавите от Тихоокеанския регион, Европа и Латинска Америка. Първите се противопоставят на включването на изкопаемите горива в текста, докато останалите настояват те да бъдат посочени като основна причина за глобалното затопляне.

Последният проект е подготвен от турското и австралийското председателство на конференцията. В него се призовава за ускорено преминаване към електрификация и по-широко използване на технологии за улавяне, оползотворяване и съхранение на въглероден диоксид.

Последните технологии се подкрепят от петролната и газовата индустрия, но предизвикват спорове сред участниците във форума. Критиците им смятат, че те могат да позволят на големите енергийни компании да продължат да разчитат на изкопаемите горива, вместо да преминат към по-чисти енергийни източници.

Франция определи последното предложение за обща декларация като "крачка назад" и "неприемлив" регрес. Френската министърка на екологичния преход Моник Барбю заяви, че времето за постигане на конкретни резултати изтича, но преговорите все още не са довели до необходимия напредък.

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"Часовникът тиктака, а ние все още не сме стигнали до конкретни резултати", коментира Барбю. Тя разкритикува най-вече липсата на ангажимент за постепенно премахване на изкопаемите горива.

Последният проект на декларацията беше публикуван рано в неделя от турския министър на околната среда Мурат Курум, който е съпредседател на конференцията. Според Асошиейтед прес той е дал на преговарящите само три часа, за да представят възражения и предложения за промени. След това текстът трябваше да бъде внесен за разглеждане на заключителното пленарно заседание.

Приемането на документа изисква почти единодушен консенсус, а няколко държави вече изразиха сериозни резерви.

Панама обяви, че ще възрази официално срещу споразумението. Според страната текстът не поставя ясни ограничения пред добива на нефт, не отчита неизпълнението на целите за ограничаване на глобалното затопляне и не осигурява достатъчно средства за адаптация към климатичните промени.

Министърът на околната среда на Панама Хуан Карлос Наваро заяви, че преговорите са станали "заложник на петролната мафия". Той призова за промяна на начина, по който се водят подобни международни дискусии.

Критики отправи и директорът на "Грийнпийс Германия" Мартин Кайзер. Според него е неприемливо в документа да липсва пряко споменаване на въглищата, природния газ и нефта.

Кайзер предупреди, че съхранението на големи количества въглероден диоксид в подземни хранилища може да помогне на петролните и газовите корпорации да запазят настоящия си бизнес модел и през следващия век. Той призова германския министър на околната среда Карстен Шнайдер, представителите на Европейския съюз и държавите, най-силно засегнати от климатичните промени, да отхвърлят предложения текст.

Конференцията трябваше да приключи в петък, но липсата на съгласие наложи удължаване на преговорите. Срокът вече беше отлаган два пъти. Организаторите се опасяват, че част от делегациите могат да напуснат Анталия, преди да бъде постигнато споразумение. Това би затруднило допълнително събирането на необходимия брой представители за приемането на окончателната декларация.

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