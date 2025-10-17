Планът предвижда изграждането на железопътна и товарна връзка с дължина 70 мили (112 км) в рамките на по-малко от осем години

Русия и Съединените щати трябва да изградят тунел Путин-Тръмп под Беринговия проток - проект, който да свърже двете страни, да отвори път за съвместно усвояване на природни ресурси и да "символизира единството". Това предложение направи специалният пратеник на Кремъл и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев, предаде Ройтерс.

Според Дмитриев, инвестиционен съветник на Владимир Путин, проектът ще струва около 8 милиарда долара и ще бъде финансиран от Москва и международни партньори.

Планът предвижда изграждането на железопътна и товарна връзка с дължина 70 мили (112 км) в рамките на по-малко от осем години.

Предложението идва след телефонния разговор между президентите на Русия и САЩ, след който двамата се договориха да се срещнат в Будапеща, за да обсъдят начини за прекратяване на войната в Украйна.

"Мечтата за връзка между САЩ и Русия през Беринговия проток е дългогодишна - от железопътния проект Сибир-Аляска през 1904 г. до руските планове от 2007 г. Руският фонд за преки инвестиции е проучил съществуващите варианти, включително международната линия САЩ-Канада-Русия-Китай, и ще подкрепи най-жизнеспособния", написа Дмитриев в платформата X.

Беринговият проток, широк едва 82 км в най-тясната си част, разделя Чукотка от американската Аляска. Подобни идеи за сухопътна връзка между двата континента се обсъждат вече над 150 години, но досега не са реализирани.

Дмитриев предложи тунелът да бъде изграден от The Boring Company - американската компания за тунелно строителство, собственост на Илон Мъск. "Представете си да свържем САЩ и Русия - Америка и Афро-Евразия - с тунела 'Путин-Тръмп': 70-милна връзка, символ на единството. Традиционните разходи са над 65 милиарда долара, но технологията на @boringcompany може да ги сведе под 8 милиарда. Нека изградим бъдещето заедно", написа Дмитриев в X, обръщайки се директно към Мъск.

Засега няма официален коментар от Илон Мъск или Доналд Тръмп.

Дмитриев припомни, че по време на Студената война е била обсъждана сходна инициатива - проект за "Мостът на световния мир Кенеди-Хрушчов". Той публикува архивна скица на маршрута, както и нова графика, показваща как тунелът би свързал Чукотка и Аляска.

"РФПИ вече е инвестирал и построил първия железопътен мост между Русия и Китай. Сега е време да направим още - да свържем континентите за първи път в историята. Време е да свържем Русия и САЩ", заяви Дмитриев.

