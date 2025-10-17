Русия и Съединените щати трябва да изградят тунел Путин-Тръмп под Беринговия проток - проект, който да свърже двете страни, да отвори път за съвместно усвояване на природни ресурси и да "символизира единството". Това предложение направи специалният пратеник на Кремъл и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев, предаде Ройтерс.

Русия на Путин

Според Дмитриев, инвестиционен съветник на Владимир Путин, проектът ще струва около 8 милиарда долара и ще бъде финансиран от Москва и международни партньори.

Планът предвижда изграждането на железопътна и товарна връзка с дължина 70 мили (112 км) в рамките на по-малко от осем години.

Предложението идва след телефонния разговор между президентите на Русия и САЩ, след който двамата се договориха да се срещнат в Будапеща, за да обсъдят начини за прекратяване на войната в Украйна.

"Мечтата за връзка между САЩ и Русия през Беринговия проток е дългогодишна - от железопътния проект Сибир-Аляска през 1904 г. до руските планове от 2007 г. Руският фонд за преки инвестиции е проучил съществуващите варианти, включително международната линия САЩ-Канада-Русия-Китай, и ще подкрепи най-жизнеспособния", написа Дмитриев в платформата X.

Беринговият проток, широк едва 82 км в най-тясната си част, разделя Чукотка от американската Аляска. Подобни идеи за сухопътна връзка между двата континента се обсъждат вече над 150 години, но досега не са реализирани.

Лице в лице в Аляска - срещата в снимки (галерия)
Дмитриев предложи тунелът да бъде изграден от The Boring Company - американската компания за тунелно строителство, собственост на Илон Мъск. "Представете си да свържем САЩ и Русия - Америка и Афро-Евразия - с тунела 'Путин-Тръмп': 70-милна връзка, символ на единството. Традиционните разходи са над 65 милиарда долара, но технологията на @boringcompany може да ги сведе под 8 милиарда. Нека изградим бъдещето заедно", написа Дмитриев в X, обръщайки се директно към Мъск.

Засега няма официален коментар от Илон Мъск или Доналд Тръмп.

Дмитриев припомни, че по време на Студената война е била обсъждана сходна инициатива - проект за "Мостът на световния мир Кенеди-Хрушчов". Той публикува архивна скица на маршрута, както и нова графика, показваща как тунелът би свързал Чукотка и Аляска.

Снимка: iStock by Getty Images

"РФПИ вече е инвестирал и построил първия железопътен мост между Русия и Китай. Сега е време да направим още - да свържем континентите за първи път в историята. Време е да свържем Русия и САЩ", заяви Дмитриев.

