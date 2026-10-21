Евентуалният кандидат на Макрон - Едуар Филип, не се класира за втори тур, сочи допитването на френските институти ИФОП и "Фидюсиал"

3459 Снимка: АП/БТА

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Подкрепата за лидерката на крайната десница Марин Льо Пен се увеличава след размириците във Франция показва проучване на общественото мнение, публикувано във в. "Фигаро".

Анкетата, направена от френските институти ИФОП и "Фидюсиал" за всекидневника и още две медии в страната - телевизия Ел Се И и "Сюд Радио", прогнозира балотаж с водача на радикалната левица Жан-Люк Меланшон на предстоящите догодина президентски избори. Социолозите очакват дясноцентристкият кандидат Едуар Филип - бивш премиер при президента Еманюел Макрон, при всички сценарии да не се класира за балотажа през май.

Допитването отрежда на Льо Пен на първия тур през април резултат от 34-38 процента - с 1-2 процента повече спрямо предишния подобен сондаж. Меланшон е втори с 15-20 процента.

Едуар Филип получава максимум 15% - с 3% по-малко в сравнение с предишната анкета. Друг бивш премиер при президента Макрон - центристът Габриел Атал, има подкрепа от 13%, пише БТА.

Подкрепата за Рафаел Глюксман от левицата е между 12 и 16 процента, което означава, че той вероятно ще се бори за третото място с Едуар Филип.

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На балотажа, сондажът прогнозира, че Марин Льо Пен ще спечели срещу всички нейни потенциални съперници. Лидерката на крайната десница ще получи 56-58 процента от гласовете. Нейната победа би била най-убедителна срещу Жан-Люк Меланшон, като двамата ще получат съответно 68% и 32%.

Проучването е било направено от събота, когато Франция бе обхваната от безредици, до понеделник.

Преднината на Марин Льо Пен е очаквана, като социолозите прогнозираха ръст на подкрепата за нея, предвид обещанието ѝ за една "мирна Франция", отбелязва "Фигаро".

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