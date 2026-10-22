Трима души загинаха, а десет бяха ранени при нападенията на фона на засилващите се удари на йеменските хуси срещу кралството и нарастващото напрежение в Близкия изток

6831 Снимка: iStock by Getty Images

Чуйте статията:

Саудитска Арабия беше подложена на нова серия от въздушни атаки през изминалата нощ, при които загинаха най-малко четирима души, а 11 бяха ранени. Сред атакуваните обекти са международното летище "Крал Фахд" в Дамам и стратегическото петролно находище "Шайба" на държавната компания "Сауди Арамко". Нападенията идват на фона на засилващите се удари на подкрепяните от Иран йеменски хуси срещу кралството. Ескалацията на напрежението накара САЩ да разпоредят изтеглянето на част от дипломатическия си персонал и семействата му от Саудитска Арабия, съобщават Ройтерс и Асошиейтед прес.

Двама са загиналите, а осем са ранените при нападението снощи срещу международното летище "Крал Фахд" в град Дамам в Саудитска Арабия, предаде Ройтерс, позовавайки се на службата за гражданска авиация. Загиналите са саудитски гражданин и индийски гражданин, посочи службата. Сред ранените има и такива с тежки наранявания. В момента се оценяват нанесените щети. Дейността на летището е възобновена, а въздушният трафик се нормализира, съобщи службата.

При друг инцидент двама души са загинали, а други двама са ранени, след като саудитската противовъздушна отбрана е прехванала дрон, насочен към съоръжение в петролното находище "Шайба" на държавната компания "Сауди Арамко", съобщи Министерството на енергетиката на кралството.

Отломки от прехванатия безпилотен апарат са предизвикали пожар в превозно средство извън периметъра на съоръжението. Според министерството производствената дейност не е засегната.

Находището "Шайба", разположено в пустинята Руб ал Хали близо до границата с Обединените арабски емирства, е сред стратегически важните петролни обекти на Саудитска Арабия. То и преди е било мишена на нападения, включително през 2019 г., когато йеменските хуси поеха отговорност за атака с дронове.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Новите нападения идват на фона на засилващите се ракетни удари на подкрепяните от Иран йеменски хуси срещу кралството. През последните дни саудитските сили за противовъздушна отбрана са прехванали множество балистични ракети, изстреляни от групировката, съобщава Ройтерс.

В отговор Саудитска Арабия предприе поредица от удари срещу позиции за изстрелване на ракети, използвани от хусите, като заяви, че ще продължи да защитава територията и населението си.

На фона на ескалацията Държавният департамент на САЩ разпореди на американските държавни служители в Саудитска Арабия, чието присъствие не е необходимо за извънредни ситуации, както и на членовете на техните семейства, да напуснат страната.

Говорителят на ведомството Томи Пигот заяви в публикация в социалната мрежа Екс, че подкрепяните от Иран хуси все по-често предприемат нападения срещу граждански летища и друга критична инфраструктура, причинявайки жертви и сериозни затруднения във въздушния транспорт.

Четирима американски представители съобщиха пред Ройтерс, че Вашингтон планира да разпореди изтеглянето на семействата на дипломатически служители и от други държави в Персийския залив. Засега не се уточнява кои американски мисии ще бъдат засегнати от допълнителните мерки.

Междувременно посолството на САЩ в Рияд издаде предупреждение за сигурността заради опасността от нови нападения на хусите, включително срещу граждански и стратегически обекти.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.