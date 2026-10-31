Словакия възобнови разследването за предоставянето на военна помощ на Украйна
Предишни прокурорски състави прекратиха няколко наказателни производства, свързани с даряването на военна техника на Киев
Чуйте статията:
Главният прокурор на Словакия Марош Жилинка възобнови разследването, свързано с даряването на военна техника на Украйна, предаде словашката агенция ТАСР, цитирана от БТА.
Русия - Украйна
Жилинка съобщи в социалните мрежи, че е разпоредил на окръжния прокурор в Тренчин да продължи работата по случая, като възобнови наказателното разследване и гарантира, че досъдебното производство се провежда в съответствие със закона.
Предишни прокурорски състави прекратиха няколко наказателни производства, свързани с даряването на военна техника на Украйна.
Делата, свързани с даряването на изтребители МиГ-29 и зенитно-ракетен комплекс С-300, както и с прекратяването на договор с руска компания за поддръжка на самолетите, са приключили или със спиране на наказателното производство, или с отхвърляне на подадените сигнали за престъпления. От Министерството на отбраната реагираха, като заявиха, че ще поискат преразглеждане на тези решения.
Преди възобновяването на разследванията министър-председателят Роберт Фицо твърдеше, че прокуратурата се е включила в политическата битка на страната на опозицията. Според него ръководителят на Окръжната прокуратура се е опитвал да покаже на опозицията, че е подходящ кандидат за поста главен прокурор.
Бившият министър на отбраната (2020–2023 г.) и лидер на извънпарламентарната партия "Демократи" Ярослав Над заяви, че при предоставянето на военна техника на Украйна предишното правителство е действало в съответствие със словашкото и международното право, включително с Устава на ООН, тъй като в него е заложено задължение за оказване на помощ на държава, обект на нападение.