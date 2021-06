1118 Снимка: iStock by Getty Images

Крокодил нападна 28-годишни близначки от Великобритания, които плували в лагуна близо до Пуерто Ескондидо, Мексико, съобщава BBC. Едната сестра е в кома с много тежки наранявания и сепсис.

Мелиса и Джорджия от Беркшир пътували като доброволки - грижели се за животни, разказва сестра им Хана.

Twins from Sandhurst in Berkshire are both in hospital after being attacked by a crocodile in Mexico. Absolutely incredibly, one of the girls managed to fight the croc off, and drag her sister to safety! Their older sister Hana has been speaking to us...https://t.co/XqRZnRckBT — Charlotte Winfield (@JournoCharlotte) June 8, 2021

Докато плували, Мелиса изчезва под водата и Джорджия обезпокоено започва да я търси. Оказва се, че близначката е атакувана от крокодил, който се опитва да удави жертвата си.

Когато Джорджия открива сестра си, тя е в безпомощно състояние и без жизнени реакции. Прави опит да я занесе на безопасно място в лодката.

You might have seen the story going around today about the twins attacked by a crocodile in Mexico. The family are - obviously - faced with some sudden and terrifying costs, and any small help if you can spare some would be greatly appreciated!https://t.co/JvynyU8PsO June 8, 2021

"Тя започва да я влачи, но крокодилът се връща за още. Не знае какво да прави, затова инстинктивно започва битка с животното", обяснява Хана.

По думите ѝ Мелиса била размятана от крокодила като "парцалена кукла". За щастие Джорджия съумява да надвие опасното земноводно с няколко удара.

В момента близначките са настанени в болница в Мексико, като Мелиса е в медикаментозна кома заради опасността за живота ѝ от сериозните наранявания.

Докторите са разтревожени и заради бактерии от водата и устната кухина на крокодила, които може да са навлезли в тялото на жената през раните.

Мелиса има вода в белите дробове и вероятно единият ѝ бял дроб е пробит. В момента е включена на командно дишане. Малко след като е била приета в болницата, Мелиса получава и сериозна инфекция на раните от ухапването по корема и краката.

Georgia and Melissa, 28-year-old twins, were swimming in a lagoon near Puerto Escondido in Mexico when they were attacked by a crocodilehttps://t.co/Q1vqq2qIA1 — WION (@WIONews) June 9, 2021

Хана казва, че Джорджия е опитен водолаз, но е била много уплашена, когато се е изправила лице в лице с крокодила.

"Джорджия получава информация от лекарите, когато идват да я видят, за състоянието на Мелиса. Трудно е", разказва Хана.