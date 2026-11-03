Близо 200 души бяха ранени при удара на двата високоскоростни влака край Толедо, от тях 40 остават в болница

427 Снимка: АП/БТА

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Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте обяви, че предстои въвеждането на нови технологии в центровете за управление на железопътния трафик, сред които и изкуствен интелект, а броят на влаковете между Мадрид и Севиля ще бъде ограничен след катастрофата от миналата седмица, съобщиха световните агенции, цитирани от БНР.

На 28 октомври високоскоростният влак на испанския държавен железопътен оператор "Ренфе" се вряза в спрялата пред него композиция на частната компания "Ирио" със скорост между 160 и 200 километра в час. Четири от вагоните дерайлираха, а два от тях паднаха в насипа край линията. 69 души загубиха живота си, а около 200 са ранени. 40 от тях все още са в болница.

В първите дни след инцидента бяха подадени около 70 сигнала и молби за издирване от близки на пътници. С напредването на идентификацията на телата и откриването на оцелели, списъкът с неизвестните постепенно намалява, като властите обработват последните непотвърдени случаи (предимно на чуждестранни граждани, чиито роднини пътуват към Испания за ДНК тестове).

По думите на Пуенте ограничението в броя на композиците ще бъде в сила до въвеждането на нова система за сигнализация.

Внедряването на Европейската система за управление на железопътното движение трябва да бъде завършено в началото на следващата година.

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"Ще внедрим модул с изкуствен интелект и "дигитален двойник" на железопътната мрежа. Тяхната задача ще бъде да надзирават работата на системата, да предвиждат възможни сценарии, да откриват аномалии и да следят разговорите между машинистите и диспечерите, улеснявайки работата на служителите и свеждайки до минимум риска от човешка грешка", каза транспортният министър на Испания.

Според разследващите човешка грешка е в основата на влаковата катастрофа от 28 октомври.

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