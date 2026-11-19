При експлозията в центъра на украинската столица няма пострадали и са нанесени леки материални щети

14315 Снимка: x.com/andrii_sybiha

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Посолството на Нидерландия е пострадало от руски снаряд, ударил центъра на Киев.

"Руските атаки срещу Киев за пореден път нанесоха щети на дипломатическа мисия. Посолството на Нидерландия в Украйна е понесло леки щети. За щастие, никой не е пострадал", съобщи украинският външен министър Андрий Сибига.

"Призоваваме международната общност да осъди най-категорично нападенията на Русия срещу чуждестранни дипломати и да изрази силната си подкрепа за нашите холандски колеги - написа той в "Екс" - Терорът на Путин трябва да се сблъска със силен отговор."

Снарядът е паднал в района зад посолството, като при инцидента няма пострадали служители, но сградата е получила леки материални щети, потвърди и нидерландският министър на външните работи Том Берендсен.

Този следобед снаряд падна зад посолството на Нидерландия в Киев. Нашите колеги за щастие са невредими, но сградата е с леки щети. Проучваме какво точно се е случило. Сега приоритетът ни е бeзопасността на нашите служители", заяви министърът.

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Вчера руското посолство в Амстердам публикува изявление, в което пита дали Нидерландия открито се е присъединила към конфликта в Украйна на страната на Киев, след като нидерландска компания обяви, че нейни ракети са били използвани от Украйна за атака срещу Кримския мост.

A Russian drone crashed near the Dutch Embassy in Kyiv on Nov. 19, damaging cars, a security post, and shattering windows. It remains unclear if the drone targeted the area or was downed. Video: Elsa Court / the Kyiv Independent. https://t.co/p3xWlzuLFU — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 19, 2026

"Москва бе надлежно информирана за участието на Нидерландия - заявиха от посолството - Признанието бе взето под внимание. Хага открито ли се присъединява към конфликта?".

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