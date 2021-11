Милиардерът Глен де Врис, който миналия месец участва в полета в Космоса на Джеф Безос, загина при самолетна катастрофа в щата Ню Джърси, предаде Ройтерс.

Малкият самолет, с който е летял 49-годишният бизнесмен, се е разбил в окръг Съсекс. На борда на самолета е имало още един човек - Томас Фишър, който също е загинал, съобщи CBS News, като се позовава на полицията.

Предприето е разследване във връзка с инцидента.

Съкрушени сме, след като научихме за внезапната смърт на Глен де Врис. Той внесе толкова живот и енергия на целия екип на "Блу Ориджин", обяви в Туитър компанията "Блу Ориджин".

На 13 октомври 49-годишният Глен де Врис бе един от четиримата космически туристи на борда на кораба "Ню Шепард". Те се приземиха след десетминутен полет до космоса.

Глен де Врис бе съучредител на компанията "Медидейта сълушънс" ("Medidata Solutions"), специализирала в компютърни програми за проследяване на клинични изпитания за фармацевтичната индустрия. Тя е купена през 2019 г. от "Системи Дасо".

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired. pic.twitter.com/1hwnjntTVs