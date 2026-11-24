След неуспешен обир: Въоръжени мъже държат 25 заложници в супермаркет в Колумбия (видео)
Заложническата криза в Картахена доведе и до временно преустановяване на работата на местното летище
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Маскирани въоръжени лица влязоха в суперармаркет в колумбийския град Картахена и взеха 25 души за заложници, съобщи местната полиция, цитирана от агенциите.
Президентът Абелардо де ла Есприеля заяви, че извършителите са "обикновени престъпници", които са се укрили в супермаркета след неуспешен опит да оберат инкасо автомобил.
"Бяха отвлечени 30 души, петима от които вече бяха освободени. Те са възрастни жени", добави Де ла Есприеля от град Вилявисенсио, цитиран от Ройтерс. Той посети града след бомбена атака, извършена в него през нощта.
#ÚLTIMAHORA HOMBRES ARMADOS Y ENCAPUCHADOS TOMAN REHENES EN UN SUPERMERCADO ÉXITO DE CARTAGENA. El asalto comenzó como un intento de robo y derivó en una toma de rehenes. Cuatro mujeres fueron liberadas y habría cerca de 20 personas aún retenidas. La Policía, Fuerzas Especiales, la Armada y el Gaula Militar desplegaron un operativo en la zona. El aeropuerto Rafael Núñez suspendió los aterrizajes.— LET NOTICIAS - Libertad de Expresión para Todos (@LETNoticias) November 24, 2026
"Задействан е целият ресурс на силите за сигурност, на място са разположени включително и специални части", увери президентът.
BREAKING: Armed, masked men took shoppers and staff hostage inside an Exito supermarket in Cartagena, Colombia, after a botched morning robbery, prompting at least 50 police officers to surround the store. https://t.co/aeCPGxWgft— HINT News (@9415st) November 24, 2026
Националната полиция съобщи, че действията на институциите са координирани, като основната цел е кризата да бъде разрешена безопасно и да бъде защитен животът на всички заложници.
Представители на общинската администрация на Картахена също участват в координацията с националните власти. От ръководството на търговската верига Éxito разпространиха официална позиция във връзка със заложническата криза.
"Защитата на живота и неприкосновеността на хората е наш приоритет", заявиха от компанията, като уточниха, че следват указанията на компетентните органи.
URGENTE: ¿Que esta pasando en Colombia? En Cartagena, hombres armados entraron a un supermercado Éxito y tomaron a 30 personas cómo rehenes. Quieren dinero, armas y autos blindados. https://t.co/7UZvK0YK0A— TROPICXS MEDIA (@Tropicxs_media) November 24, 2026
Разпространени в социалните мрежи кадри показват десетки хора, които бягат от супермаркета Éxito, разположен в търговски център в квартал "Кастеляна" в Картахена.
Местни медии излъчиха и кадри на снайперисти, разположени върху близки сгради.
Заради заложническата криза международното летище "Рафаел Нунес" в Картахена временно преустанови кацанията на самолети. Ограничението е продължило около 45 минути, след което кацанията са били възобновени, съобщава Ройтерс.
Картахена е една от основните туристически дестинации в Колумбия. Разположеният на карибското крайбрежие град с около един милион жители е известен със своята добре запазена колониална архитектура и масивните си каменни крепостни стени, изградени за защита от пиратски нападения.