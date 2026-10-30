Поразен е Новокуйбишевският нефтопреработвателен завод, доставките на дизел за САЩ са под въпрос

6406 Снимка: АП/БТА

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След две седмици пауза Украйна поднови ударите по руски рафинерии, съобщават украински и руски медии.

Украинската компания Fire Point потвърждава, че ударите по руски рафинерии са възобновени и нейните дронове FP-1 са поразили Новокуйбишевския нефтопреработвателен завод в руската Самарска област. Според съобщения в медиите заводът, част от компанията "Роснефт", произвежда автомобилен бензин, дизел, битум и реактивно гориво за руските въздушно-космически сили.

За атаката съобщи и губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев в своя Телеграм канал, като написа: "Уважаеми жители на Самарска област! Отблъскваме атака на украинските въоръжени сили на наша територия. Системите за противовъздушна отбрана и мобилните противопожарни екипи работят. Запазете спокойствие и стойте на безопасно място."

Губернаторът отправя и апел да не се публикуват снимки или видеоклипове, показващи пораженията от атаката. Но жители на Новокуйбишевск също съобщиха в социалните мрежи за експлозии и активиране на противовъздушната отбрана.

"Двама мъже загинаха след украинска атака с безпилотни летателни апарати срещу Самарска област, докато работели по справяне с последиците от предишен удар", съобщи по-късно в платформата Макс губернаторът на областта Вячеслав Федоришчев, цитиран от Ройтерс и БТА.

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"С прискърбие съобщавам, че днес двама мъже станаха жертва на атаката на безчовечния украински режим. Те се занимаваха с ликвидирането на последствията от удара на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ)", написа Федоришчев. Той добави, че при атаката има ранени, на които в момента се оказва медицинска помощ.

В Самарска област се намират три големи нефтопреработвателни предприятия и военни заводи.

Руското издание "Кузбас днес" подробно описва украинската атака. "Радарните системи за противовъздушна отбрана засякоха група безпилотни летателни апарати от самолетен тип, движещи се на изключително ниска височина", съобщава то.

Според медията въпреки интензивната работа на зенитните системи и мобилните противопожарни екипи, един от атакуващите дронове е успял да проникне на индустриалната площадка на рафинерията. Директното попадение е предизвикало голям пожар в производственото съоръжение, придружен от гъст дим и ярка светлина. Очевидци от жилищните райони наоколо съобщават за мощни експлозии, предшестващи запалването на горивото.

Съобщавайки за подновените удари по руски рафинерии, украинското издание "Страна" напомня, че вчера The Wall Street Journal съобщи, че Украйна, под натиска на президента на САЩ Доналд Тръмп, възнамерява да прекрати ударите по руски рафинерии до междинните избори в Конгреса на САЩ или дори до средата на ноември.

Но президентът на Украйна Володимир Зеленски е заявил пред репортери във вторник, че няма забрана за удари срещу руски петролни рафинерии. "Нашите момчета се опитват да бъдат малко по-предпазливи напоследък. Но нямат заповеди да не атакуват петролни рафинерии", каза Зеленски.

Последната украинска атака срещу руска рафинерия бе през нощта на 16 октомври, когато бе поразен нефтопреработващия завод в Рязан.

На 11 октомври Тръмп обяви "енергийно примирие" между Русия и Украйна.

Новокуйбишевският нефтопреработвателен завод може да преработва около 8,8 млн. тона нефт годишно. Според руски издания атаката и последвалия пожар поставят под въпрос споразуменията за доставка на дизел за САЩ.

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