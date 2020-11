Четиригодишно дете е било извадено живо от спасителите в Измир изпод руините на напълно разрушена сграда 91 часа след земетресението в петък, предаде турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

"Намерихме детето в кухнята", каза служител от екипите за търсене и спасяване. Стоеше здраво в триъгълника на живота, който се образуваше в лъча до пералнята и съдомиялната машина. Няма фрактура."

Малката Айля Гезгин бе спасена от разрушенията, след като вчера, след 65 часа прекарани под развалините, спасителите извадиха и тригодишната Елиф Перинчек. Нейна снимка, на която здраво стиска палеца на своя спасител, се превърна в символ на надежда и на волята за живот след разрушителния трус, е водеща тема на турския печат тази сутрин.

Броят на жертвите от земетресението с магнитуд 6,9 в Егейско море, което разтресе Турция и Гърция в петък, достигна 100 души, а ранените са близо хиляда. Турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации съобщи, че 98 души са загинали в западния турски град Измир. Двама тийнейджъри са починали и на гръцкия остров Самос, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

Това е най-смъртоносното земетресение в Турция от близо десетилетие, отбелязва агенцията. 17 сгради се срутиха в Измир, а хиляди други понесоха щети при труса.

Вчера сутринта от отломките на напълно рухнал жилищен блок бе извадена жива тригодишната Елиф Перинчек. Малката е успяла да се спаси благодарение на паднал върху нея стол, който й осигурил жизнено пространство. За спасяването на момиченцето разказа пожарникарят Муаммер Челик, чийто палец детето стискаше здраво през цялото време.

"Героят тук е Елиф. Ако тя не беше хванала пръста ми, щях да си помисля, че е мъртва и да я покрия с одеяло", споделя Челик. Той добави, че е замръзнал на място, когато е усетил, че малката Елиф го стиска за палеца. "Започнахме да плачем. Всичко заедно плакахме", разказва още спасителят.

"Елиф: Името на чудото", озаглавява материала си по темата и в. "Йеничаг". Изданието отбелязва, че преди момиченцето от рухналата сграда над 20 часа след земетресението са били извадени живи и майка му и двете му 10-годишни сестри близначки. Седемгодишният брат на момиченцето обаче не е оцелял, отбелязва "Сонсьоз".

В. "Милят" посочва, че малката Елиф е стискала в продължение на часове пръста на своя спасител. "Божие чудо", озаглавява публикацията си за спасяването на детето вестника. Пожарникарят, спасил момиченцето, е разказал пред изданието, че преди да стане ясно, че малката е жива, баща й споделил, че е подготвен за всичко.

"Аллах прави чудеса, не се предавай", бил отговорът на спасителя към бащата. "Когато намерих Елиф и тя стисна пръста ми, изобщо не го пусна. Елиф беше нашето чудо", завърши трогателния си разказ пожарникарят.

"Не забравяйте ръчичката на Елиф", призовава опозиционният в. "Джумхуриет", според който занапред "ръка трябва да бъде протягана преди земетресенията".

