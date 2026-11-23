Бившият кандидат за президент на Румъния трябва да се въздържа от контакти с други лица, замесени по делото

265 Кадър: "Х"

Чуйте статията:

Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску ще бъде поставен под домашен арест, след като днес Апелативният съд в Букурещ реши да отхвърли обжалването, подадено от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма срещу мярката, съобщават местните медии. Решението е окончателно, допълва кореспондентът на БТА в румънската столица.

До края на деня той трябва бъде освободен от Централния следствен арест, където прекара 55 дни. Въпреки че ще се прибере у дома, Джорджеску ще бъде задължен да носи електронно устройство за проследяване, редовно да предоставя на властите "информация относно средствата си за издръжка" и да се въздържа от контакти с други лица, замесени по делото.

На 12 ноември Калин Джорджеску и бизнесмена Йонел Русен бяха изпратени на съд от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) по обвинение в създаване на организирана престъпна група и измама с особено тежки последици.

Разследването по случая започна след жалба на бизнесмена Ръзван Леу, който се занимава с ценни метали. Той имал нужда от кредит в размер на 6 милиона евро. Джорджеску препоръчал на бизнесмена да се свърже с Йонел Русен, който от своя страна го свързал с италиански гражданин, представител на швейцарска банка.

За да получи желания кредит, на бизнесмена било предложено да заплати гаранция от един милион евро, от които 100 000 евро следвало да бъдат използвани за финансиране на кампанията на Джорджеску за президентските избори през 2024 г. По-късно той бил убеден да преведе още 100 000 евро, за да получи по-голям заем. След като Леу не получил обещания заем, поискал да му бъде възстановена цялата гаранция от 1,1 милиона евро, но не получил парите си обратно.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Калин Джорджеску, който спечели като независим крайнодесен кандидат първия кръг на анулираните впоследствие президентски избори през 2024 г., е изпратен на съд по още две дела, по едното от които е обвинен в действия срещу конституционния ред, а по другото - в легионерска пропаганда.

През декември 2024 г. Конституционният съд на Румъния отмени състоялите се в края на ноември същата година президентски избори, след като Румънската разузнавателна служба представи данни за чуждестранна намеса в изборния процес, по-специално от страна на Русия. Москва отрече тези твърдения.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.