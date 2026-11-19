Техни представители са обсъдили регионалната сигурност, като според руското ведомство "са постигнати редица практически споразумения"

1259 Снимка: AP/БТА

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Заместник-министърът на външните работи на Русия Михаил Галузин и специалният представител на Грузия за отношенията с Москва Георгий Зурабашвили се срещнаха днес в Минск, отбелязвайки възобновяването на прекия диалог между двете държави, съобщи руското Министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс и БТА.

Двете съседни държави нямат дипломатически отношения от кратката война помежду си през август 2008 г. Тбилиси отхвърля решението на Москва да признае за независими държави отцепилите се Южна Осетия и Абхазия, които Грузия смята за своя територия.

Зурабашвили беше назначен миналия месец от премиера Иракли Кобахидзе за специален пратеник за отношения с Москва.

"Обменихме мнения по широк спектър от въпроси от двустранното сътрудничество, като се постави акцент върху търговското, икономическото, културното и хуманитарното сътрудничество", заяви руското МВнР в изявление.

Двамата служители са обсъдили регионалната сигурност, като според руското ведомство "са постигнати редица практически споразумения".

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Според критици на правителството, Грузия се е сближила с Русия при управлението на партия "Грузинска мечта".

С население от около 3,7 милиона души, Грузия официално е страна кандидатка за членство в ЕС, но според Брюксел тя е отстъпила толкова сериозно в демократичните си реформи, че кандидатурата ѝ съществува "само на хартия".

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