След 18 години: Русия и Грузия подновиха прекия диалог
Техни представители са обсъдили регионалната сигурност, като според руското ведомство "са постигнати редица практически споразумения"
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Заместник-министърът на външните работи на Русия Михаил Галузин и специалният представител на Грузия за отношенията с Москва Георгий Зурабашвили се срещнаха днес в Минск, отбелязвайки възобновяването на прекия диалог между двете държави, съобщи руското Министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс и БТА.
Русия на Путин
Двете съседни държави нямат дипломатически отношения от кратката война помежду си през август 2008 г. Тбилиси отхвърля решението на Москва да признае за независими държави отцепилите се Южна Осетия и Абхазия, които Грузия смята за своя територия.
Зурабашвили беше назначен миналия месец от премиера Иракли Кобахидзе за специален пратеник за отношения с Москва.
"Обменихме мнения по широк спектър от въпроси от двустранното сътрудничество, като се постави акцент върху търговското, икономическото, културното и хуманитарното сътрудничество", заяви руското МВнР в изявление.
Двамата служители са обсъдили регионалната сигурност, като според руското ведомство "са постигнати редица практически споразумения".
Според критици на правителството, Грузия се е сближила с Русия при управлението на партия "Грузинска мечта".
С население от около 3,7 милиона души, Грузия официално е страна кандидатка за членство в ЕС, но според Брюксел тя е отстъпила толкова сериозно в демократичните си реформи, че кандидатурата ѝ съществува "само на хартия".