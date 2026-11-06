Трима високопоставени полицаи са задържани, а четвърти е заподозрян. Властите не потвърждават връзка между разследването и мащабната военна мобилизация

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Индонезия се оказа в центъра на политически скандал, след като трима високопоставени полицейски служители бяха задържани по подозрения за незаконно подслушване на президента Прабово Субианто и други влиятелни личности.

На фона на разследването въоръжените сили предприеха мащабно разполагане на военнослужещи в столицата Джакарта, съобщава Асошиейтед прес. Властите обаче не са потвърдили пряка връзка между военната мобилизация и разследването.

Случаят придоби още по-голям политически отзвук, след като сред задържаните се оказа Листьо Сигит Прабово, бивш началник на националната полиция и доскорошен началник на президентската канцелария. Той беше освободен от поста си на 4 ноември, малко повече от месец след назначаването му, съобщава Ройтерс. Скандалът се развива на фона на съобщения за обтегнати отношения между настоящия президент и неговия предшественик Джоко Видодо, отбелязва британският в. "Файненшъл таймс", цитиран от БТА.

Според индонезийския в. "Джакарта пост" планът за военната мобилизация предвижда участието на общо 20 980 военнослужещи в четири етапа, като част от тях остават в готовност в базите си. Първоначално са били включени 2100 военнослужещи от подразделения в Джакарта, а ден по-късно 5740 е трябвало да пристигнат от различни райони на страната. Останалите 13 140 са в готовност за евентуално разполагане, уточнява изданието.

Индонезийският информационен портал "Компас" съобщава, че разполагането е разпоредено с военна телеграма, подписана от командващия въоръжените сили генерал Агус Субиянто. Военнослужещите са от подразделения на морската пехота, военноморските сили и военни бази в различни части на остров Ява и провинция Лампунг. Военните власти обясняват действията си с необходимостта от поддържане на националната сигурност и подготовка за предстоящи учения, допълва "Компас".

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Разследването привлече общественото внимание във вторник, когато полицията обяви, че трима високопоставени служители са заподозрени в подслушване на телефонни разговори и изтриване на електронни данни, съобщава индонезийската държавна информационна агенция АНТАРА. Според разследващите предполагаемото подслушване е продължило през 2025 и 2026 г., като е обхванало телефонни номера на президента, министри, политици, журналисти, представители на неправителствени организации и бизнесмени.

Освен Листьо Сигит Прабово, сред първоначално задържаните са началникът на правния отдел на полицията Ахрие Сонта Насутион и Еко Хади Сантосо, който заема ръководна длъжност в системата за полицейско обучение, посочва индонезийското представителство на "Амнести интернешънъл". Разследващите твърдят, че подслушването е извършвано без необходимите разрешения и без официални искания от разследващи органи, отбелязва АНТАРА. Предполага се също, че през октомври са били изтрити електронни записи, за да бъдат прикрити следите от наблюдението.

Говорителят на президента Прасетьо Хади предупреди, че предполагаемото незаконно подслушване на държавния глава може да представлява действие, насочено към държавна измяна, допълва Ройтерс. Координиращият министър по правните въпроси Юсрил Ихза Махендра заяви, че се разглежда възможността действията да са били насочени към възпрепятстване на президента да изпълнява правомощията си, съобщава австралийската обществена медия Ей Би Си. Властите обаче все още не са установили мотивите за предполагаемото подслушване.

Вчера индонезийската полиция обяви, че разследването е свързано единствено с прилагането на закона, а не с политическо съперничество. Началникът на полицията Суюди Арио Сето заяви, че задържането на високопоставените служители трябва да послужи като предупреждение за институцията, съобщи Ройтерс.

Същия ден бившият президент Джоко Видодо се яви пред съд в Източна Джакарта по отделно дело за клевета, свързано с твърдения, че дипломата му за висше образование е фалшива, съобщи Асошиейтед прес. За охраната на съдебното заседание бяха ангажирани 6770 служители на силите за сигурност. Видодо отрича обвиненията за дипломата, а съдебното производство няма установена връзка с разследването за подслушване, уточнява агенцията.

Днес полицията обяви и четвърти заподозрян, високопоставения служител Сламет Улианди. Според разследващите той е разрешил както прихващането на телефонни разговори, така и последвалото изтриване на записите. Улианди не е задържан поради здравословното си състояние, допълва агенцията. До момента са разпитани 13 полицейски служители и петима експерти в областта на криминалистиката и информационните технологии, а началникът на националната полиция е създал специален разследващ екип.

Случаят поставя под въпрос и политическите отношения между Прабово Субианто и Джоко Видодо, които бяха съюзници по време на президентските избори през 2024 г., отбелязва "Джакарта пост". Листьо Сигит Прабово беше назначен за началник на полицията през 2021 г. при управлението на Видодо и е смятан за негов близък съюзник. Според индонезийското издание задържането му засилва опасенията за по-сериозно противопоставяне между двамата политически лидери.

Напрежението се засилва и от политическите спорове около вицепрезидента Гибран Ракабуминг Рака, който е син на Джоко Видодо. Според австралийската Ей Би Си той е изправен пред призиви за оставка и възможна процедура за отстраняване от длъжност заради съмнения дали отговаря на законовите изисквания за образование. Спорът е свързан с липсата на убедителни доказателства, че Гибран притежава изискваното от индонезийското законодателство средно образование или призната за равностойна чуждестранна квалификация.

Медията припомня, че Прабово спечели президентските избори през 2024 г. с подкрепата на Видодо, но впоследствие отношенията между двамата постепенно се влошиха.

Британският "Файненшъл таймс" разглежда скандала и в контекста на икономическите затруднения на Индонезия, отслабващото доверие на инвеститорите и спада на борсовите индекси. Според изданието политическото противопоставяне създава допълнителна несигурност за управлението на Прабово. Ройтерс също отбелязва, че президентът е под натиск заради общественото недоволство от скъпите програми на правителството и икономическата ситуация.

Скандалът предизвика и опасения за нарушаване на гражданските права. Индонезийското представителство на "Амнести интернешънъл" предупреди, че предполагаемото подслушване може да е засегнало стотици активисти, журналисти, опозиционни политици и правозащитници. Изпълнителният директор на организацията Усман Хамид призова случаят да бъде разследван изцяло, като предупреди за опасността подобни практики да се превърнат в инструмент за наблюдение и ограничаване на политическата опозиция.

Организацията припомни и свое разследване от 2024 г., което установява внос и използване на технологии за електронно наблюдение в Индонезия през периода 2017-2023 година. Според "Амнести интернешънъл" настоящият случай повдига въпроси за контрола върху подобни технологии и защитата на личния живот и свободата на словото.

Разследването продължава, като мотивите за предполагаемото подслушване и евентуалните му политически поръчители остават неустановени, отбелязва Ройтерс. Индонезийските въоръжени сили продължават да представят мобилизацията като мярка за сигурност и военна готовност, без да потвърждават връзка с разследването, посочва "Компас".

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