Кейти Закария призна, че не е издържала изпита в Калифорния, след като се появиха публикации, според които многократно се е представяла за адвокат, без да има необходимата правоспособност

6256 Снимка: БТА/АП

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Новата говорителка на Белия дом Кейти Закария призна, че не е издържала изпита за придобиване на адвокатска правоспособност в Калифорния на фона на нарастващите въпроси около правото ѝ да упражнява адвокатска професия, предаде ДПА.

В необичайно критично интервю вчера водещият на телевизия "Фокс Нюз" Шон Ханити попита Закария дали е издържала изпита. Тя отговори отрицателно, а след допълнителни въпроси призна, че не се е явявала повторно.

Ханити е смятан за един от най-близките и влиятелни съюзници на американския президент Доналд Тръмп. В предаването си по "Фокс Нюз" той редовно представя политиките и действията на Тръмп в положителна светлина, посочи ДПА.

Тонът на интервюто му със Закария обаче бе различен. Наред с други въпроси Ханити я попита за медийни публикации, според които тя се е представяла като адвокат в около 15 публикации в социалните мрежи, въпреки че няма доказателства, че притежава право да упражнява адвокатска професия. Той също така я попита защо просто не е признала, че не е издържала изпита.

Закария се опита да омаловажи случая, като обясни, че вече е знаела, че ще живее в Китай, поради което резултатът от изпита нямал значение.

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"Вече се бях записала за изпита и през лятото знаех, че ще живея в Китай. Резултатът от изпита нямаше значение, а се явих, защото не исках да бъде отбелязано, че съм се отказала", заяви тя.

Закария има диплома по право от университета "Пепърдайн" и преди това е работила за известна адвокатска кантора в Китай. В автобиографията си тя е посочила също, че е била главен юрисконсулт на консервативна организация в Калифорния.

Критици и някои правни експерти поставят под въпрос многократното използване от нейна страна на определението "адвокат", като изтъкват, че няма доказателства тя някога да е получавала право да упражнява адвокатска професия в САЩ.

Спорът отчасти се съсредоточава върху разликата между английските термини attorney и lawyer. Макар често да се използват като синоними, първият обикновено обозначава лице, което има право да упражнява адвокатска професия, докато вторият понякога се използва и за хора с юридическо образование.

Закария заяви пред в. "Ню Йорк таймс", че е потърсила съвет как да се представя професионално, преди да започне да се появява като телевизионен коментатор. Било ѝ препоръчано да не използва определението attorney, но ѝ било казано, че lawyer е приемливо.

Според правни експерти обаче и вторият термин може да създаде впечатление за притежаване на адвокатска правоспособност, а употребата му потенциално да представлява нарушение на закона.

Самият Тръмп нарече Закария "адвокат", когато обяви назначаването ѝ. За настоящата ѝ длъжност в Белия дом обаче не се изисква юридическо образование или адвокатска правоспособност.

Кейти Закария пое поста говорител на Белия дом миналата седмица, след като повече от месец постът беше овакантен от Карълайн Левит. Тръмп подчерта, че Закария винаги е била примерен поддръжник на движението МАГА (Да направим Америка отново велика) и че тя е един блестящ и лоялен сътрудник. Тръмп съобщи и, че Закария му е помагала в предизборната му кампания в така наречените колебаещи се щати.

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