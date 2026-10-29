Скалното образувание Коминът на феите в Кападокия се срути, двама загинаха (видео)
Инцидентът е станал в 15:15 ч. в резултат на свлачище, причинено от проливните дъждове
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Двама души загинаха, а един е ранен, след като се срути скално образувание в областта Кападокия в Централна Турция, известно като Коминът на феите, съобщиха турските медии.
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Инцидентът е станал в 15:15 часа в Гьореме - село в региона, където се намира център за полети с балони.
По информация на валията на Невшехир Хюсеин Кьок срутването е било в резултат на свлачище, причинено от проливните дъждове.
На място са изпратени линейки, аварийно-спасителни екипи и екипи на полицията и жандармерията.
Турският сайт "Хаберлер", цитиран от БТА, припомня, че подобни срутвания в региона със скални форми е имало през 2024 и 2025 г. след дъждове.
Kapadokya’da peribacası yıkıldı… Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacası yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği öğrenildi. https://t.co/vIpa2dYzA2— Lale Haber (@lale_haber) October 29, 2026