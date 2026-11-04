Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Демократът Хавиер Бесера очаквано беше избран за губернатор на американския щат Калифорния, като изпревари убедително републиканеца Стив Хилтън и стана първият представител на латиноамериканската общност, спечелил губернаторския пост в най-населения американски щат, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

САЩ

При преброени близо половината от подадените бюлетини бившият министър на здравеопазването в администрацията на Джо Байдън получаваше два пъти повече гласове от своя съперник в този традиционно демократически щат с население от близо 40 милиона души.

Син на мексикански имигранти, Хавиер Бесера ще оглави щат, в който около 40% от населението, според преброяването от 2020 г., принадлежи към латиноамериканската общност - дял, който продължава да нараства.

Той ще наследи на поста Гавин Нюсъм, който приключва втория си и последен мандат. Видна фигура в Демократическата партия, Нюсъм е сред споменаваните от левицата потенциални кандидати за президентските избори през 2028 г.

Съперникът на Хавиер Бесера - Стив Хилтън, започна надпреварата от значително по-неблагоприятна позиция.

Роден във Великобритания, бивш съветник на премиера Дейвид Камерън, превърнал се впоследствие в консервативен политически коментатор, Хилтън изтъкваше факта, че е ново лице в политиката, като основен аргумент в предизборната си кампания.

Синя вълна заля републиканците в двете камари на Конгреса на САЩ
Виж още Синя вълна заля републиканците в двете камари на Конгреса на САЩ

Той обещаваше да съживи "бунтарския дух" на Калифорния, да освободи щата от бюрокрацията и да привлече повече компании.

"Може би това не беше най-подходящата година да водиш предизборна кампания като републиканец", призна Хилтън, докато вълната от демократически победи обхващаше страната.

По всичко личи, че предварителните прогнози се сбъднаха - след междинните избори Демократическата партия си възвърна контрола над Сената, като спечели най-малко 53 места от общо 100. В Камарата на представителите демократите също постигнаха значителни успехи и се приближиха до мнозинството (засега демократите имат 190 срещу 110 за републиканците), преброяването на гласовете все още продължава, но картината е вече относително ясна. 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
56-годишната Клаудия Шифър позира разголена за "чувствена“ модна кампания Лайф
56-годишната Клаудия Шифър позира разголена за "чувствена“ модна кампания
6963
Испанският футбол е в шок след ужаса с Де Мигел, световен шампион видя трагедията на живо Корнер
Испанският футбол е в шок след ужаса с Де Мигел, световен шампион видя трагедията на живо
21052
Пенсионните вноски напът да взривят бюджета още преди представянето му Бизнес
Пенсионните вноски напът да взривят бюджета още преди представянето му
17312
Щети за десетки милиони след кибератаката срещу супермаркети в над 10 европейски държави IT
Щети за десетки милиони след кибератаката срещу супермаркети в над 10 европейски държави
4616
Разкриха нови находки при повторни разкопки на отдавна изгубени гробници от Древен Египет Impressio
Разкриха нови находки при повторни разкопки на отдавна изгубени гробници от Древен Египет
9424
Най-готиният квартал в света е стар и несъвършен: Защо младите се умориха от лъскавите градове URBN
Най-готиният квартал в света е стар и несъвършен: Защо младите се умориха от лъскавите градове
1748
Епични 28 години и 50 000 километра: Британец се завърна у дома, след като обиколи света пеша Trip
Епични 28 години и 50 000 километра: Британец се завърна у дома, след като обиколи света пеша
8856
Не изхвърляйте картофеното пюре! Превърнете го в хрупкави кошнички с кашкавал Вкусотии
Не изхвърляйте картофеното пюре! Превърнете го в хрупкави кошнички с кашкавал
1718
Любов за цял живот: 4 двойки по месец на раждане, които трудно се разделят Zodiac
Любов за цял живот: 4 двойки по месец на раждане, които трудно се разделят
1635
Валежите спират навсякъде утре, но ще бъде мъгливо, с по-студени утрини Времето
Валежите спират навсякъде утре, но ще бъде мъгливо, с по-студени утрини
457