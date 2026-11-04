При преброени близо 50% от бюлетините бившият здравен министър на Джо Байдън получава 2 пъти повече гласове от своя съперник

3066 Снимка: БТА/АР

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Демократът Хавиер Бесера очаквано беше избран за губернатор на американския щат Калифорния, като изпревари убедително републиканеца Стив Хилтън и стана първият представител на латиноамериканската общност, спечелил губернаторския пост в най-населения американски щат, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

При преброени близо половината от подадените бюлетини бившият министър на здравеопазването в администрацията на Джо Байдън получаваше два пъти повече гласове от своя съперник в този традиционно демократически щат с население от близо 40 милиона души.

Син на мексикански имигранти, Хавиер Бесера ще оглави щат, в който около 40% от населението, според преброяването от 2020 г., принадлежи към латиноамериканската общност - дял, който продължава да нараства.

Той ще наследи на поста Гавин Нюсъм, който приключва втория си и последен мандат. Видна фигура в Демократическата партия, Нюсъм е сред споменаваните от левицата потенциални кандидати за президентските избори през 2028 г.

Съперникът на Хавиер Бесера - Стив Хилтън, започна надпреварата от значително по-неблагоприятна позиция.

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Роден във Великобритания, бивш съветник на премиера Дейвид Камерън, превърнал се впоследствие в консервативен политически коментатор, Хилтън изтъкваше факта, че е ново лице в политиката, като основен аргумент в предизборната си кампания.

Той обещаваше да съживи "бунтарския дух" на Калифорния, да освободи щата от бюрокрацията и да привлече повече компании.

"Може би това не беше най-подходящата година да водиш предизборна кампания като републиканец", призна Хилтън, докато вълната от демократически победи обхващаше страната.

По всичко личи, че предварителните прогнози се сбъднаха - след междинните избори Демократическата партия си възвърна контрола над Сената, като спечели най-малко 53 места от общо 100. В Камарата на представителите демократите също постигнаха значителни успехи и се приближиха до мнозинството (засега демократите имат 190 срещу 110 за републиканците), преброяването на гласовете все още продължава, но картината е вече относително ясна.

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