Силно земетресение разтърси Неапол, предаде АНСА.

Магнитудът е бил 4,6. Епицентърът е бил във вулканично и сеизмично активния район Флегрейски полета, близо до град Баколи, допълват изданието "Италия оджи" и АНСА.

Земетресението е регистрирано в 12.47 ч. местно време на дълбочина от 4,9 километра.

Италианският Национален институт по геофизика и вулканология съобщава, че въз основа на предварителните сеизмични данни трусът е усетен от почти всички в областта на епицентъра и може да е причинил леки щети.

Снимки в социалните мрежи показват срутване на брега на един от островите Неаполитанския залив.

#Italy #Naples : Due to the earthquake of magnitude 4.6, the coast of the islet of Pennata gave way pic.twitter.com/ivz3AAjgSh

Флегрейските полета е вулканична зона с 24 кратера, повечето от които са подводни, в Неаполския залив. Районът е обект на сеизмични вълни от месеци. Днешното земетресение заедно с труса със същия магнитуд от 13 март тази година са двете най-силни земетресения през последните 40 години в района. Властите следят ситуацията.

Campi Flegrei Activity



A Preliminary Magnitude 4.6 earthquake recently struck Campi Flegrei in Italy at a depth of 4.9km



The active Caldera near Naples has been having ongoing seismic swarms for months. Authorities are monitoring the situation#CampiFlegrei #Terremoto #Naples pic.twitter.com/zg1a0PmAOv