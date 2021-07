Градушка в Италия нанесе щети върху самолет Boeing 777-300ER на компанията "Емирейтс", докато той е във въздуха, съобщава AirLive. Повреден е носът на самолета.

Летателната машина пътувала към Ню Йорк през Италия, когато навлязла в буря с градушка. Пилотите на полет №EK205 били принудени да се върнат обратно на летището в Милано заради щети по предната част на самолета.

ulteriori scatti danni al #B777 di #Emirates dopo decollo da #Malpensa, volo #EK205 dopo circa 90' dal decollo è rientrato a Malpensa sulla pista 35L

Very #hailstorm #B777 from MXP to JFK, returned to #Milano with serious damage#avgeek #mxp #grandine #b777 @SergioSierra67 pic.twitter.com/pYOoDj6gnD