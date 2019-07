Дъждовна буря наруши автомобилния транспорт и наводни сутерени на сгради във Вашингтон, включително този на Белия дом, предаде Асошиейтед прес.

Вода бликна в сутерена близо до Западното крило на Белия дом, където се намира пространството за работа на журналистите. Наложи се служители да отводняват тази част от сградата.

It’s official: The White House basement is flooding. pic.twitter.com/f1DR6awE89