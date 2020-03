Президентите на САЩ и Китай, Доналд Тръмп и Си Цзинпин, се обявиха за сътрудничество в борбата с новия коронавирус, предадоха световните агенции след телефонен разговор между двамата лидери.

Вашингтон и Пекин "работят заедно в тясно сътрудничество", написа в Туитър Тръмп. Американският президент обяви, че е имал "много добър разговор" с китайския си колега и изрази "голямо уважение" към Китай, който, по думите му, е научил много неща за новия коронавирус.

Доскоро Тръмп изрично наричаше коронавируса "китайския вирус" - определение, което разгневи Пекин - а вчера каза, че реалните числа за разпространението на вируса в Китай не са известни, отбелязва ДПА.

Държавният секретар Майк Помпейо пък нарича вируса "ухански" на името на града (Ухан), където бе идентифициран за пръв път.

Агенцията припомня, че по официални данни Съединените щати вече са на първо място в света по брой заразени с вируса. Вчера те изпревариха Китай и Италия, като случаите в САЩ надхвърлиха 83 000. Заразените в Китай са повече от 81 000, а в Италия - над 80 000.

Just finished a very good conversation with President Xi of China. Discussed in great detail the CoronaVirus that is ravaging large parts of our Planet. China has been through much & has developed a strong understanding of the Virus. We are working closely together. Much respect!