Сигнал за бомба в самолет е блокирала част от летището в Брюксел тази сутрин, съобщи агенция Белга.

Тероризъм

Заплахата е била за взривно устройство в самолет е Airbus A220 на Брюкселските авиолинии, планиран да отлети за Берлин. Той е бил преместен в отдалечена зона на летището за претърсване, пътниците и екипажът са били евакуирани. Една писта е била затворена за кратко и три полета са били отклонени.

Националното летище е било предупредено за потенциалната заплаха от федералната полиция.

Прекъсванията вече са приключили и всички са в безопасност, съобщиха от Летище Брюксел. Властите ще разследват заплахата допълнително, заявиха от авиокомпанията.

