Сигнал за бомба в самолет блокира част от летището в Брюксел
Една писта е била затворена за кратко и три полета са били отклонени
Сигнал за бомба в самолет е блокирала част от летището в Брюксел тази сутрин, съобщи агенция Белга.
Тероризъм
Bomb threat causes brief disruption at Brussels Airport https://t.co/LS9H3QoRDo #Belga #Aviation— Belga News Agency_English (@Belga_English) October 1, 2025
Заплахата е била за взривно устройство в самолет е Airbus A220 на Брюкселските авиолинии, планиран да отлети за Берлин. Той е бил преместен в отдалечена зона на летището за претърсване, пътниците и екипажът са били евакуирани. Една писта е била затворена за кратко и три полета са били отклонени.
Националното летище е било предупредено за потенциалната заплаха от федералната полиция.
Прекъсванията вече са приключили и всички са в безопасност, съобщиха от Летище Брюксел. Властите ще разследват заплахата допълнително, заявиха от авиокомпанията.