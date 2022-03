Сигнал за бомба на борда на полет от Белград към Москва принуди пилотите извънредно да се върнат обратно на летището, предава сръбското издание "Телеграф".

По информация на медията заплашителното съобщение е пристигнало по имейла на авиокомпанията, докато самолетът е бил във въздуха. В електронното писмо се посочвало, че на борда на летателната машина има поставено взривно устройство.

Общият брой на пасажерите и екипажа е 209 души, които незабавно са били евакуирани след кацането обратно в Белград. Специализирани екипи са на място и търсят експлозива.

An anonymous tip about a bomb on a plane to Moscow from Belgrade. Plane returned to Belgrade airport, investigation underway... https://t.co/ZiusGvtSOY pic.twitter.com/yqgoJz10ck