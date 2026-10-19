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Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че среща на върха между Русия, Китай и САЩ само би насърчила руския президент Владимир Путин да продължи войната. Независимо дали се гледа от прагматична, или от морална гледна точка, Путин няма място на масата за преговори с президентите Тръмп и Си, категоричен е Сибига.

Русия - Украйна

По-рано днес в. "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че руският държавен глава е предложил провеждането на среща на високо равнище следващия месец с президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, за да се договори прекратяване на четиригодишния конфликт в Украйна при условия, благоприятни за Москва.

Позовавайки се на бивш служител на руското разузнаване, запознат с въпроса, "Уолстрийт Джърнъл" посочва, че предложението на Путин е било направено по време на телефонен разговор с Тръмп на 9 октомври, в рамките на който е била договорена и сделката за дизелово гориво между двете страни.

В пост в официалния си профил в социалната мрежа Екс дипломат №1 на Киев коментира, че разговор в подобен формат е нож с две остриета.

"Тристранна среща между лидерите на Украйна, САЩ и Русия би могла да помогне за по-бързото прекратяване на войната. От друга страна, тристранна среща между лидерите на Русия, Китай и САЩ би имала точно обратния ефект - би насърчила Путин да продължи тази война. Поканата към Путин за подобна среща би подхранила стремежа му към величие и би му придала статут, който не заслужава. Той не е световен лидер, а военнопрестъпник. Русия не е световна сила, а глобален проблем", допълва Сибига.