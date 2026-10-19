Сибига: Путин няма място на масата за преговори с Тръмп и Си
Среща на върха между Русия, Китай и САЩ само би насърчила руския президент да продължи войната, заяви украинският външен министър
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Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че среща на върха между Русия, Китай и САЩ само би насърчила руския президент Владимир Путин да продължи войната. Независимо дали се гледа от прагматична, или от морална гледна точка, Путин няма място на масата за преговори с президентите Тръмп и Си, категоричен е Сибига.
Русия - Украйна
По-рано днес в. "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че руският държавен глава е предложил провеждането на среща на високо равнище следващия месец с президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, за да се договори прекратяване на четиригодишния конфликт в Украйна при условия, благоприятни за Москва.
Позовавайки се на бивш служител на руското разузнаване, запознат с въпроса, "Уолстрийт Джърнъл" посочва, че предложението на Путин е било направено по време на телефонен разговор с Тръмп на 9 октомври, в рамките на който е била договорена и сделката за дизелово гориво между двете страни.
В пост в официалния си профил в социалната мрежа Екс дипломат №1 на Киев коментира, че разговор в подобен формат е нож с две остриета.
"Тристранна среща между лидерите на Украйна, САЩ и Русия би могла да помогне за по-бързото прекратяване на войната. От друга страна, тристранна среща между лидерите на Русия, Китай и САЩ би имала точно обратния ефект - би насърчила Путин да продължи тази война. Поканата към Путин за подобна среща би подхранила стремежа му към величие и би му придала статут, който не заслужава. Той не е световен лидер, а военнопрестъпник. Русия не е световна сила, а глобален проблем", допълва Сибига.
A trilateral meeting between the leaders of Ukraine, the US, and Russia could help end the war sooner. A trilateral meeting between the leaders of Russia, China, and the US would do only the opposite: encourage Putin to continue this war. Inviting Putin to such a meeting would feed his appetite for self-aggrandizement and give him a stature he does not deserve. He is not a global leader; he is a war criminal. And Russia is not a global power; it is a global problem. The Russian economy is at least 13 times smaller than America’s and 8 times smaller than China’s, and it continues to shrink rapidly, along with Russians’ living standards. Russia has lost 1.6 million soldiers killed and wounded in a failed war it cannot win and refuses to end. Under heavy sanctions, its technology, industry, and business continue to stagnate. By any pragmatic or moral measure, Putin has no place at the table with presidents Trump and Xi. The only thing that could earn him that seat is a serious step toward peace, such as accepting a ceasefire proposal before any such meeting. Instead, we are seeing the opposite: intensified terror against civilians. As long as he continues this terror, there should be no place for him at any table.— Andrii Sybiha
По думите му руската икономика е поне 13 пъти по-малка от американската и 8 пъти по-малка от китайската, като продължава бързо да се свива, а жизненият стандарт на руснаците да се влошава.
"Русия е загубила 1,6 милиона военнослужещи, убити и ранени, в неуспешна война, която не може да спечели и отказва да прекрати. Под натиска на тежките санкции технологичният сектор, промишлеността и бизнесът ѝ продължават да са в стагнация", отбелязва украинският външен министър.
Андрий Сибига е категоричен, че независимо дали се гледа от прагматична, или от морална гледна точка, Путин няма място на масата за преговори с президентите Тръмп и Си.
"Единственото, което би могло да му осигури място там, е сериозна стъпка към мира, например приемане на предложение за прекратяване на огъня преди подобна среща. Вместо това виждаме точно обратното - засилване на терора срещу цивилното население. Докато Путин продължава този терор, за него не бива да има място на нито една маса за преговори", допълни той.
В същото време говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза пред журналисти, че е малко вероятно крайно решение за войната в Украйна да бъде възможно без участието на някого от страната на Киев.
Усилията на САЩ относно подобно решение продължават и Русия ги цени високо, посочи той, цитиран от ТАСС.
"Що се отнася до решението (за Украйна - бел. ред.), вие знаете, че американската страна продължава със своите посреднически миротворчески усилия, и ние високо ги ценим", подчерта Песков.ИЗБРАНО