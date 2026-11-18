Предстои руският и американският президент да се срещнат няколко пъти

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Президентите на Китай, Русия и САЩ Си Цзинпин, Владимир Путин и Доналд Тръмп се срещнаха и си стиснаха ръцете на тържествен прием за гостите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Путин, Тръмп и Си си стиснаха ръцете и разговаряха кратко "на крак" на тържествения прием в китайския град Шънджън, съобщават агенциите.

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Преди това Си посрещна Тръмп на летището, а още преди това проведе разговори с Путин. Путин и Тръмп ще проведат "пълноценен" разговор по време на срещата на върха, съобщи Кремъл. Президентите на Русия и САЩ ще се срещнат няколко пъти по време на срещата на върха в Китай, въпреки че официална двустранна среща все още не е планирана. "Когато лидерите се срещнат, те ще проведат, повярвайте ми, пълноценен разговор, независимо дали ще седят в кресла, на столове, на табуретки или просто ще разговарят прави, гледайки се в очите", заяви помощникът на Путин по въпросите на външната политика Юрий Ушаков.

Въпреки че в началото на седмицата Ушаков съобщи, че тече подготовка за двустранни преговори между Путин и Тръмп, в графиците на двамата президенти не е отредено официално време за тази среща. Днес Ушаков заяви, че лидерите ще се видят по време на официалната вечеря в сряда, а също така ще се срещнат в четвъртък на пленарното заседание и "веднага след него". "Мисля, че нашият президент и президентът на САЩ ще общуват няколко пъти", — каза Ушаков.

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Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в сряда, че пълноценна среща между лидерите е малко вероятна, но те могат да обсъдят евентуално посещение на Путин в Маями по повод срещата на Г-20.

Си Цзинпин посрещна Тръмп на летището, за разлика от Путин, който беше посрещнат ден по-рано от първия секретар на ЦК на Китайската комунистическа партия.

От видеопредаването на срещата с Тръмп се вижда, че след като президентът на САЩ слезе по стълбата от самолета, лидерите на двете страни се прегръщат.

Пристигналият вчера в Шънджън руски президент Владимир Путин беше посрещнат от най-близкия съратник на Си Цзинпин - първият секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай и ръководител на канцеларията на ЦК Цай Ци. Руският лидер също беше посрещнат с почести: червен килим и почетна гвардия.

Тръмп и Путин пристигнаха в Китай за 33-тата неформална среща на лидерите на страните от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, която се провежда на 18-19 ноември. За четвъртък, 19 ноември, е планирана тристранна среща между Путин, Си и Тръмп.

През септември, когато Си Цзинпин пристигна във Вашингтон на официално посещение, Доналд Тръмп също го посрещна лично, като приветства своя китайски колега с прелитане на бомбардировачи и 30-метров червен килим.

За Китай това е първият случай от около 50 години насам, когато държавният лидер посреща пристигащ високопоставен гост на летището. От края на 70-те години насам за такива церемонии обикновено излиза вицепрезидентът на Китай или друг държавен служител (в такъв формат бяха посрещани и лидерите на чужди държави, включително Путин, и на настоящата среща на върха на АТИС).

Срещата се провежда на фона на изостряне на разногласията между САЩ и Китай поради американските ограничения върху достъпа на Пекин до най-модерни чипове за изкуствен интелект, коментира Блумбърг.

С избора на Шънджън за провеждането на срещата на върха на АТИС и срещите с Тръмп и Путин, Си демонстрира производствения потенциал на Китай, както и решимостта си да надмине САЩ във всички сфери - от изкуствения интелект до дроновете - пише в. "Уолстрийт Джърнъл". Шънджън често се сравнява със Силиконовата долина. Според класацията Hurun Rich List в този град има повече милиардери, отколкото във всеки друг град в света, с изключение на Ню Йорк. "Това е много символично. Китай възнамерява да покаже на света страна, която е лидер в повечето технологични аспекти", заяви Тейлър Оган, основател на хедж фонда Snow Bull Capital в Шънджън, цитиран от вестника.

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