Китайският президент не се ограничи до изпращането на високопоставени представители, а сам излезе да приветства американския си колега

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Американският президент Доналд Тръмп пристигна в южния китайски град Шънджън, за да присъства на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), съобщи Синхуа, цитирана от Ройтерс.

Тръмп пристигна с президентския самолет Air Force One на международното летище "Баоан" в Шънджън и беше лично посрещнат от китайския президент Си Цзинпин. Това е рядък дипломатически жест от страна на китайския лидер, отбелязва Франс прес.

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Още при слизането си от самолета Тръмп беше посрещнат от Си Цзинпин, който го очакваше на червения килим. Двамата лидери се здрависаха, а след това размениха и кратка прегръдка, придружена от приятелски потупвания по раменете.

Тръмп слезе от президентския самолет "Еър Форс 1", поздрави с военен поздрав и се ръкува със Си на червения килим. Двамата лидери се прегърнаха за кратко, като се потупаха по раменете.

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Тръмп отдаде военен поздрав, докато стоеше до китайския лидер. След това двамата позираха заедно пред фотографите.

Церемонията беше организирана с подчертана тържественост. По протежението на червения килим бяха подредени посрещащи, които развяваха китайски и американски знамена и цветни помпони. Така Пекин демонстрира символичното значение, което придава на визитата и на отношенията с Вашингтон.

С личното посрещане Си Цзинпин отвърна на жеста на Тръмп от септември, когато американският президент лично посрещна китайския лидер на военновъздушната база "Андрюс" край Вашингтон по време на държавната му визита в САЩ.

"Си Ен Ен" коментира, че по време на управлението си начело на Китай Си Цзинпин никога досега не е посрещал на летището американски президент, пристигащ на посещение. В Китай, където дипломатическият протокол се спазва изключително стриктно, присъствието на Си Цзинпин на червения килим в Шънджън подчертава значението, което страната отдава на двустранните си отношения със САЩ.

Според дипломатическия протокол, прилаган в Китай през последните години, държавният глава по принцип не посреща лично гостуващите официални лица на летището.

Когато по-рано в сряда руският президент Владимир Путин пристигна в Шънджън, той беше посрещнат от влиятелния началник на кабинета на Си Цзинпин - Цай Ци. Само по себе си това представлява необичайно високо ниво на дипломатически протокол.

Американската медия припомня, че през 2009 г. Си Цзинпин все пак посрещна на летището тогавашния американски президент Барак Обама, но по това време той заемаше поста вицепрезидент на Китай.

Снимка: БТА

Междувременно още преди да отпътува за Китай, Тръмп даде знак, че очаква специално посрещане.

"Чух, че ще имаме доста впечатляващо кацане. Ще бъде красиво", заяви той пред журналисти в Манила, цитиран от "Саут Чайна морнинг пост". Американският президент добави, че със Си имат "някои много важни неща за обсъждане".

Снимка: БТА

Лидери от 21 икономики от Азиатско-тихоокеанския регион се събират днес в китайския град Шънджън за срещата на върха на АТИС, която ще бъде открита от китайския президент Си Цзинпин. Китай е домакин на форума за първи път от 12 години.

Най-важното събитие във форума е насрочено за четвъртък, когато Си Цзинпин, Владимир Путин и Доналд Тръмп ще проведат историческа тристранна среща. Това ще бъде първата среща от подобен формат между лидерите на трите държави. Провеждането ѝ беше потвърдено от Белия дом, Кремъл и китайското външно министерство.

Очаква се разговорите да засегнат международната сигурност, ядрените оръжия, търговските отношения, изкуствения интелект и войната в Иран.

Украйна също е сред темите, които се обсъждат в контекста на срещата, но американски представители заявиха, че Тръмп няма намерение да поставя войната там на тристранните разговори.

Преди общата среща Тръмп и Си ще проведат отделен двустранен разговор и работен обяд. Сред основните теми се очаква да бъдат търговските отношения и технологичните ограничения между двете най-големи икономики в света.

Според Асошиейтед прес не се очаква от тристранните разговори да произтекат конкретни споразумения. Вашингтон обаче се надява те да поставят началото на по-широк диалог за ограничаване на ядрените арсенали. Последният договор за контрол върху ядрените оръжия между САЩ и Русия изтече през февруари, с което отпаднаха ограниченията върху двата най-големи ядрени арсенала в света. Тръмп настоява за ново споразумение, което да включва и Китай.

Преди пристигането на американския президент Си Цзинпин и Владимир Путин вече отправиха послания към участниците във форума. Китайският лидер призова за противопоставяне на търговския протекционизъм и подкрепа за свободната и отворена международна търговия.

"Трябва твърдо да отстояваме основаната на правила многостранна търговска система с централната роля на Световната търговска организация", заяви Си, цитиран от Ройтерс.

Той подчерта необходимостта от стабилност на международните производствени и търговски вериги. Изказването му идва на фона на новите американски ограничения върху достъпа на Китай до усъвършенствани чипове за изкуствен интелект, включително продукти на "Енвидиа".

Руският президент Владимир Путин, от своя страна, разкритикува западните санкции срещу Москва и заяви, че те не са успели да отслабят руската икономика.

"Опитът показва, че традиционните инструменти на икономическо господство и фактическа принуда до голяма степен са изчерпали възможностите си", каза Путин, цитиран от Ройтерс.

Путин и Си проведоха и двустранна среща, на която потвърдиха добрите отношения между Русия и Китай и подкрепата си за изграждането на многополюсен световен ред. Руският президент изрази очакване за "голяма потенциална полза" от предстоящия разговор с Тръмп и Си Цзинпин.

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