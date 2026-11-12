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Ходът на историята не може да бъде спрян, заяви в китайският президент Си Дзинпин, като призова за пълно обединение на Тайван с "майката родина" и обеща това да стане по мирен път, без да споменава възможността за използване на сила, предадоха Ройтерс и БТА.

Китай

Китай разглежда демократично управлявания Тайван като своя територия - твърдение, което Тайпе категорично отхвърля. Пекин многократно е предлагал модела "една държава, две системи" за осигуряване на автономия, но нито една от основните политически партии в Тайван не подкрепя тази идея.

Решаването на тайванския въпрос е "непоколебима историческа мисия" на Китайската комунистическа партия, заяви Си в Пекин. "Ходът на историята не може да бъде спрян. Пълното обединение на майката родина трябва да бъде осъществено - и то със сигурност ще бъде осъществено", допълни той.

Си направи тези коментари по повод 160-ата годишнина от рождението на революционера Сун Ятсен, който е един от водачите на въстанието от 1911 г., сложило край на вековното управление на императори.

Китай се придържа към "мирно обединение и политиката "една държава, две системи" и е готов за диалог с Тайван, при условие че се спазва принципът за единния Китай", допълни Си. С това той визира позицията на Пекин, че двете страни на Тайванския проток са част от една и съща държава.

Си допълни, че всички китайци, включително тези в Тайван, трябва да обединят усилията си, за да се противопоставят на сепаратистките сили, стремящи се към независимост на Тайван, и да работят за мирното развитие на връзките от двете страни на протока.

Правителството на Тайван не отговори незабавно на искането за коментар, отбеляза Ройтерс.

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Миналия месец тайванските власти призоваха гражданите си да не участват в никакви събития, организирани от Китай по повод годишнината, като заявиха, че Пекин представя изкривено образа на Сун Ятсен и неговото наследство. Пекин определя Сун като велик национален герой и патриот, както и като предшественик на комунистическата революция от 1949 г., която принуждава победеното правителство на Република Китай да избяга в Тайван, където то остава и до днес.

В Тайван Сун официално се смята за "баща на нацията", а портретът му е окачен в президентския кабинет.

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