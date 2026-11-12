Китайският президент призова за сливане с "майката родина" и обеща това да стане по мирен път, без да споменава възможността за използване на сила

8885 Снимка: Getty Images

Чуйте статията:

Ходът на историята не може да бъде спрян, заяви в китайският президент Си Дзинпин, като призова за пълно обединение на Тайван с "майката родина" и обеща това да стане по мирен път, без да споменава възможността за използване на сила, предадоха Ройтерс и БТА.

Китай разглежда демократично управлявания Тайван като своя територия - твърдение, което Тайпе категорично отхвърля. Пекин многократно е предлагал модела "една държава, две системи" за осигуряване на автономия, но нито една от основните политически партии в Тайван не подкрепя тази идея.

Решаването на тайванския въпрос е "непоколебима историческа мисия" на Китайската комунистическа партия, заяви Си в Пекин. "Ходът на историята не може да бъде спрян. Пълното обединение на майката родина трябва да бъде осъществено - и то със сигурност ще бъде осъществено", допълни той.

Си направи тези коментари по повод 160-ата годишнина от рождението на революционера Сун Ятсен, който е един от водачите на въстанието от 1911 г., сложило край на вековното управление на императори.

Китай се придържа към "мирно обединение и политиката "една държава, две системи" и е готов за диалог с Тайван, при условие че се спазва принципът за единния Китай", допълни Си. С това той визира позицията на Пекин, че двете страни на Тайванския проток са част от една и съща държава.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Си допълни, че всички китайци, включително тези в Тайван, трябва да обединят усилията си, за да се противопоставят на сепаратистките сили, стремящи се към независимост на Тайван, и да работят за мирното развитие на връзките от двете страни на протока.

Правителството на Тайван не отговори незабавно на искането за коментар, отбеляза Ройтерс.

Миналия месец тайванските власти призоваха гражданите си да не участват в никакви събития, организирани от Китай по повод годишнината, като заявиха, че Пекин представя изкривено образа на Сун Ятсен и неговото наследство. Пекин определя Сун като велик национален герой и патриот, както и като предшественик на комунистическата революция от 1949 г., която принуждава победеното правителство на Република Китай да избяга в Тайван, където то остава и до днес.

В Тайван Сун официално се смята за "баща на нацията", а портретът му е окачен в президентския кабинет.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.