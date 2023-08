Хеликоптер Mi-171Sh с осем членове на хърватските военновъздушни сили (HRZ) беше изпратен в Словения, за да помогне на страната в справянето с последиците от наводнения, съобщи хърватското министерство на отбраната, цитирано от агенция Хина и БТА.

Хърватските военни ще бъдат ангажирани с прехвърлянето на бетонни блокове в Долня Бистрица близо до Лендава, Североизточна Словения, за да бъде изградена бариера за предотвратяване на наводнения, след като река Мура проби защитен насип.

Гръмотевични бури и рекордни валежи удариха страната в петък, а хърватската армия отново доказва своята висока степен на готовност и професионализъм, съобщиха от хърватското министерство на отбраната, като уточниха, че решението за преминаване на границата от въоръжените сили на Хърватия е взето от правителството на страната с цел предоставяне на хуманитарна помощ на Словения.

Словенското правителство поиска от Европейската комисия помощ от Европейския фонд за солидарност, след като обилни валежи доведоха до огромни наводнения в около две трети от страната. България предложи помощ на Словения, както и на Австрия, която също се бори с последствията от тежките наводнения.

Словенският премиер Роберт Голоб обяви вчера, че щетите най-вероятно ще надхвърлят половин милиард евро, но като се има предвид колко тежко е засегната инфраструктурата, вероятно сумата ще бъде значително по-голяма.

Още вчера водите от наводненията започнаха да се оттеглят в северните словенски региони, засегнати най-силно от пороите, които започнаха на 4 август. Сега най-голяма опасност представляват свлачищата, тъй като проливните дъждове са наводнили почвата, а много от засегнатите райони са планински, отбелязва агенция СТА.

Заради опасност от свлачище вчера бяха евакуирани 110 души от района на Корошка Бела и по поречието на река Межа близо до границата с Австрия, където спасителите също се бореха с последиците от наводнението, информира агенция ДПА.

Словенските спасителни екипи не спират да изпомпват вода, да евакуират хора от застрашени сгради, отстраняват паднали дървета и доставят храна и лекарства.

В събота вечерта 500 жители бяха евакуирани от село Долня Бистрица в източната част на страната. Общо 85 нидерландски граждани бяха евакуирани от наводнените райони. Членовете на групата са невредими, но колите им имат сериозни щети от бурята или са пометени от кал, предава нидерландската новинарска агенция АНП, цитирана от БТА.

Според Министерството на външните работи на Нидерландия петима нидерландци, изчезнали в събота, са в безопасност. Баща и син на 50 и 20 години обаче загинаха по време на буря при неизяснени обстоятелства по предварителна информация.

Тялото на словенка бе намерено в наводнен район в петък, а в събота край пълноводната река Сава бе открито тялото на мъж.

Много хора в засегнатите от наводненията райони остават във временни убежища, докато кризата отмине.

Нивото на река Мура остава високо, но стабилно. Нивото на река Сава, най-голямата река в Словения, спада.

Slovenia launched 3,700 rescue operations in 36 hours after being hit with the worst natural disaster in over 30 years.



Neighboring Austria also saw floods and landslides due to heavy rains. pic.twitter.com/HA68Pmwn6v