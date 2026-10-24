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Шофьорите на камиони в
прекратиха днес протестите си, които парализираха Южна Италия в продължение на една седмица, предаде Франс прес. Италия Протестите доведоха до недостиг на храна и гориво в някои региони на Южна Италия, което се отрази на производството на паста и моцарела. Те приключиха, след като правителството обяви помощни мерки за справяне с повишението на цените на горивата.
Правителството одобри вчера план за финансова помощ в размер на 175,2 милиона евро, насочен към превозвачи, земеделски производители и рибари, засегнати от скока в цените на горивата, настъпил вследствие на войната в Близкия изток.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.