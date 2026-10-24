Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Шофьорите на камиони в Италия прекратиха днес протестите си, които парализираха Южна Италия в продължение на една седмица, предаде Франс прес.

Още по темата

Протестите доведоха до недостиг на храна и гориво в някои региони на Южна Италия, което се отрази на производството на паста и моцарела. Те приключиха, след като правителството обяви помощни мерки за справяне с повишението на цените на горивата.

Правителството одобри вчера план за финансова помощ в размер на 175,2 милиона евро, насочен към превозвачи, земеделски производители и рибари, засегнати от скока в цените на горивата, настъпил вследствие на войната в Близкия изток.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Когато свободата изисква да се отречеш от себе си. Алтеа Лазай за ролята си в “Остайница” Лайф
Когато свободата изисква да се отречеш от себе си. Алтеа Лазай за ролята си в “Остайница”
3569
Русия се завърна официално в международния футбол с 11:0 Корнер
Русия се завърна официално в международния футбол с 11:0
28515
Тръмп отмени 50-процентните мита върху част от канадските стоки Бизнес
Тръмп отмени 50-процентните мита върху част от канадските стоки
1719
6 нови функции на първия сгъваем iPhone, които могат да променят начина, по който използваме телефоните си IT
6 нови функции на първия сгъваем iPhone, които могат да променят начина, по който използваме телефон...
5349
Оригиналният Мечо Пух ще остане в Нюйоркската публична библиотека въпреки призивите за връщането му във Великобритания Impressio
Оригиналният Мечо Пух ще остане в Нюйоркската публична библиотека въпреки призивите за връщането му ...
2180
Краят на света е на 13 ноември? URBN
Краят на света е на 13 ноември?
1549
Мартин Захариев пред Dir.bg: Забихме карфица на картата, сега трябва да "продадем" историята си Trip
Мартин Захариев пред Dir.bg: Забихме карфица на картата, сега трябва да "продадем" историята си
17274
Мързелива баница с праз и сирене: Хрупкава отгоре, сочна отвътре и без редене на кори Вкусотии
Мързелива баница с праз и сирене: Хрупкава отгоре, сочна отвътре и без редене на кори
2987