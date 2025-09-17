Задържан е заподозрян, след като шофьор се блъсна с автомобила си в портала на сградата на ФБР в Питсбърг, след което извади американско знаме от задната седалка и го хвърли върху портала, преди да избяга, съобщи Асошиейтед прес.

Мъжът е бил задържан след 10:00 ч. местно време, съобщи говорителят на ФБР Брадфорд Арик. Няма други подробности по случая.

Колата се блъсна в портала около 2:40 ч. сутринта местно време, съобщи ФБР. Разследващи, включително екип за обезвреждане на бомби, са били извикани на мястото. Не са открити експлозиви, допълват от бюрото.

Снимка: AP/БТА

"Разглеждаме това като акт на терор срещу ФБР", каза пред репортери Кристофър Джордано, помощник-специален агент и ръководител на офиса на ФБР в Питсбърг.

"Това беше целенасочена атака срещу сградата. За щастие никой не е пострадал", допълни Джордано.

Той отбеляза, че няма информация за мотива и допълни, че ФБР е запознато с мъжа, който е бивш военен.

Снимка: AP/БТА

"Той дойде тук в полевия офис на ФБР преди няколко седмици, за да подаде оплакване, което не изглеждаше съвсем логично", каза Джордано.

Помощник-специалният агент посочи, че колата изглежда е имала някакво съобщение на един от страничните прозорци, но не даде повече подробности.

