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Европейската комисия съобщи, че днес е превела 4,36 милиарда евро на Украйна от заема за общо 90 милиарда евро. 3,7 милиарда евро са макрофинансовата помощ, а 658 милиона евро са за отбрана.

Русия - Украйна

Средствата ще послужат за продължаване на работата на държавата и за осигуряване на основни обществени услуги, както и за снабдяване с основно военно оборудване, се посочва в съобщението.

Отбелязва се, че украинската страна вече получи шест превода за подобряване на възможностите за отбрана, а с новите средства ще бъдат осигурени дронове, ракети, радари, системи за радиоелектронна борба и боеприпаси за противовъздушна отбрана.

До края на тази година Украйна се предвижда да получи от ЕС 25,2 милиарда евро, от които 11,9 млрд. евро за отбрана и 9 млрд. евро бюджетна помощ.

"Докато Русия продължава безмилостните си атаки, Украйна е на път да започне петата си военна зима. И тъй като усилията за постигане на справедлив и траен мир за Украйна продължават, продължава и непоколебимата подкрепа на ЕС. С днешното отпускане на 4,36 милиарда евро ние помагаме на Украйна да предоставя основни обществени услуги и да посреща неотложните си нужди от отбрана", казва председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, цитирана в съобщението.

От началото на войната през 2022 г. Брюксел е предоставил на Киев общо 235,9 млрд. евро, включително 3,8 млрд. евро от приходите от запорираното от ЕС руско имущество, се уточнява в съобщението.

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