Ислямски шериатски съд в консервативната индонезийска провинция Ачех наложи присъда от "публично нанасяне на 80 удара с пръчки" на двама мъже, които религиозната полиция заловила, докато участвали в дейност, която според съда била сексуална, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Процесът в ислямския шериатски окръжен съд в Банда Ачех, столица на провинцията, се проведе при закрити врата. Съдиите имат право да ограничават публичния достъп при случаи, свързани с прелюбодейство, като публично се оповестява само присъдата.

Мъжете, на възраст 20 и 21 години, били арестувани, след като местни жители ги забелязали да влизат в една и съща тоалетна в градски парк и съобщили на религиозната полиция, която патрулирала в района. След като религиозните органи на реда разбили вратата на тоалетната, те ги намерили да се целуват и прегръщат, което съдът сметна за сексуална дейност.

Ачех е смятан за по-религиозна провинция от останалите райони на населената предимно с мюсюлмани Индонезия. Това е единствената провинция, на която е позволено да следва версия на шериатското ислямско право.

Талибани убиха с камъни млад мъж за прелюбодейство
Виж още Талибани убиха с камъни млад мъж за прелюбодейство

Присъдата, наложена днес, е петият случай на налагане на публичен бой с пръчки за хомосексуални действия от 2015 г насам. Тогава правителството въведе религиозния закон, за да сложи край на отдавнашно сепаратистко въстание.

Наказателният кодекс в Индонезия не регулира хомосексуалните действия, но централното правителство няма право да отменя шериатския закон в Ачех, отбелязва АП. 

ИЗБРАНО
След дъщеря си Мария Илиева показа за първи път и любимия си мъж Лайф
След дъщеря си Мария Илиева показа за първи път и любимия си мъж
7567
Ливърпул не успя при дузпите, а Палас вдигна втори трофей в историята си Корнер
Ливърпул не успя при дузпите, а Палас вдигна втори трофей в историята си
3468
Икономисти: Засилените проверки за еврото водят до изкуствено вдигане на цените Бизнес
Икономисти: Засилените проверки за еврото водят до изкуствено вдигане на цените
8565
Човек се натрови след последван здравен съвет на ChatGPT IT
Човек се натрови след последван здравен съвет на ChatGPT
1331
Набедиха го за хомосексуалист и гей-писател, а нови правила в Германия го изкараха "мигрант" Impressio
Набедиха го за хомосексуалист и гей-писател, а нови правила в Германия го изкараха "мигрант"
10330
Viva Cuba: Когато от покрива на града се чува музиката на Хавана URBN
Viva Cuba: Когато от покрива на града се чува музиката на Хавана
2086
Плажовете в Италия са празни в разгара на лятото, 660 евро за чадър и шезлонг Trip
Плажовете в Италия са празни в разгара на лятото, 660 евро за чадър и шезлонг
13583
Вкусно и бързо: Пица тост Вкусотии
Вкусно и бързо: Пица тост
632
Съвместимост с Везни: Най-лоши и най-добри партньори за брак и връзка Zodiac
Съвместимост с Везни: Най-лоши и най-добри партньори за брак и връзка
768
Горещо и сухо време през цялата седмица с екстремна опасност от пожари Времето
Горещо и сухо време през цялата седмица с екстремна опасност от пожари
773