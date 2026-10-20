До момента нито една от двете страни не е направила коментар за необявената визита

1177 Снимка: AP/БТА

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Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е обсъдил Иран с израелския премиер Бенямин Нетаняху по време на необявено посещение в Израел вчера, съобщиха трима израелски представители, цитирани от Ройтерс.

Източниците не предоставиха допълнителни подробности за срещата, за която първо съобщи сайтът "Аксиос". Пентагонът отказа коментар. Канцеларията на израелския премиер също засега не е отговорила на запитване за коментар, добавя БТА.

В публикация в социалните мрежи Хегсет съобщи, че е посетил американски военнослужещи в зоната на отговорност на Централното командване на САЩ, която обхваща Близкия изток, Североизточна Африка и части от Азия.

Израелското армейско радио съобщи, че срещата му с Нетаняху се е състояла във военновъздушна база в южната пустинна част на Израел.

Новината за пътуването на Хегсет се случва на фона на засилващото се напрежение в Близкия изток и изострянето на отношенията между САЩ и Иран заради Ормузкия проток, както и на засилващите се нападения на подкрепяните от Техеран йеменски бунтовници хуси срещу Саудитска Арабия.

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Освен това вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще подкрепи Нетаняху преди парламентарните избори в Израел следващата седмица - първият вот след атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., която разтърси страната и хвърли Близкия изток в хаос, след като Израел започна война в ивицата Газа, срещу "Хизбула" в Ливан и срещу Иран.

Този месец Нетаняху заяви пред израелски медии, че не възнамерява да атакува Иран преди предстоящите избори в Израел на 27 октомври. Тръмп също заяви, че няма да атакува Иран преди междинните избори в САЩ през ноември.

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