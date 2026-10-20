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Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е обсъдил Иран с израелския премиер Бенямин Нетаняху по време на необявено посещение в Израел вчера, съобщиха трима израелски представители, цитирани от Ройтерс.

САЩ - Израел - Иран

Източниците не предоставиха допълнителни подробности за срещата, за която първо съобщи сайтът "Аксиос". Пентагонът отказа коментар. Канцеларията на израелския премиер също засега не е отговорила на запитване за коментар, добавя БТА.

В публикация в социалните мрежи Хегсет съобщи, че е посетил американски военнослужещи в зоната на отговорност на Централното командване на САЩ, която обхваща Близкия изток, Североизточна Африка и части от Азия.

Израелското армейско радио съобщи, че срещата му с Нетаняху се е състояла във военновъздушна база в южната пустинна част на Израел.

Новината за пътуването на Хегсет се случва на фона на засилващото се напрежение в Близкия изток и изострянето на отношенията между САЩ и Иран заради Ормузкия проток, както и на засилващите се нападения на подкрепяните от Техеран йеменски бунтовници хуси срещу Саудитска Арабия.

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Освен това вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще подкрепи Нетаняху преди парламентарните избори в Израел следващата седмица - първият вот след атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., която разтърси страната и хвърли Близкия изток в хаос, след като Израел започна война в ивицата Газа, срещу "Хизбула" в Ливан и срещу Иран.

Този месец Нетаняху заяви пред израелски медии, че не възнамерява да атакува Иран преди предстоящите избори в Израел на 27 октомври. Тръмп също заяви, че няма да атакува Иран преди междинните избори в САЩ през ноември.

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