Президентът на САЩ често критикува западните съюзници на Вашингтон по въпроси като разходите за отбрана в рамките на Алианса

1908 Снимка: БТА/АР

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне утре във Флорида с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс и БТА.

Разговорът ще се състои след срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Цзинпин миналата седмица в Азия.

От Белия дом уточниха, че американският държавен глава и Рюте ще се срещнат утре в късния следобед в Палм Бийч, Флорида. По време на разговора си с Путин и Си миналата седмица Тръмп, който често критикува западните съюзници на САЩ, нарече двамата лидери "свои приятели".

Срещата на американския президент с Путин предизвика критики както от европейските съюзници на Вашингтон, така и от опонентите му от Демократическата партия в САЩ.

Рюте, който неведнъж се е опитвал да намалява напрежението в НАТО и да запази подкрепата на Тръмп за алианса, заяви, че е нормално големите ядрени сили да поддържат контакти на най-високо равнище.

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Срещата между генералния секретар на НАТО и американския президент се провежда и на фона на настойчивите усилия на Европа да бъде включена в подкрепяните от САЩ преговори за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

Тръмп често отправя критики към западните съюзници на Вашингтон по въпроси като разходите за отбрана в рамките на НАТО, търговските мита и според него недостатъчната им подкрепа за САЩ по време на американско-израелската война срещу Иран.

Междувременно специалният пратеник на САЩ и зет на Тръмп Джаред Къшнър заяви, че американският президент е склонен да предостави на Украйна гаранции за сигурност, основани на принципа на колективната отбрана по член 5 от Северноатлантическия договор. По думите му Русия вече е започнала да се чувства "комфортно" с тази идея. Къшнър направи изявлението в опит да успокои съюзниците.

Украинският президент Володимир Зеленски, който неведнъж е бил обект на критики от страна на Тръмп, заяви, че Европа трябва да участва в мирните преговори.

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