Шефът на НАТО отива в Палм Бийч за среща с Доналд Тръмп
Президентът на САЩ често критикува западните съюзници на Вашингтон по въпроси като разходите за отбрана в рамките на Алианса
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Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне утре във Флорида с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс и БТА.
Тръмп
Разговорът ще се състои след срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Цзинпин миналата седмица в Азия.
От Белия дом уточниха, че американският държавен глава и Рюте ще се срещнат утре в късния следобед в Палм Бийч, Флорида. По време на разговора си с Путин и Си миналата седмица Тръмп, който често критикува западните съюзници на САЩ, нарече двамата лидери "свои приятели".
Срещата на американския президент с Путин предизвика критики както от европейските съюзници на Вашингтон, така и от опонентите му от Демократическата партия в САЩ.
Рюте, който неведнъж се е опитвал да намалява напрежението в НАТО и да запази подкрепата на Тръмп за алианса, заяви, че е нормално големите ядрени сили да поддържат контакти на най-високо равнище.
Срещата между генералния секретар на НАТО и американския президент се провежда и на фона на настойчивите усилия на Европа да бъде включена в подкрепяните от САЩ преговори за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.
Тръмп често отправя критики към западните съюзници на Вашингтон по въпроси като разходите за отбрана в рамките на НАТО, търговските мита и според него недостатъчната им подкрепа за САЩ по време на американско-израелската война срещу Иран.
Междувременно специалният пратеник на САЩ и зет на Тръмп Джаред Къшнър заяви, че американският президент е склонен да предостави на Украйна гаранции за сигурност, основани на принципа на колективната отбрана по член 5 от Северноатлантическия договор. По думите му Русия вече е започнала да се чувства "комфортно" с тази идея. Къшнър направи изявлението в опит да успокои съюзниците.
Украинският президент Володимир Зеленски, който неведнъж е бил обект на критики от страна на Тръмп, заяви, че Европа трябва да участва в мирните преговори.