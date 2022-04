Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел пристигна на неочаквано посещение в Киев, предаде Ройтерс.

По-рано този месец, за да покаже подкрепата си за страната, която се бори с руската инвазия, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също посети украинската столица, припомня агенцията.

"Днес съм в Киев. В сърцето на демократична Европа", написа Шарл Мишел в Туитър и публикува своя снимка от гарата в украинската столица.

In Kyiv today.



In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc