Северна Македония стана 30-ата членка на НАТО, нейното знаме ще бъде издигнато на 30 март над централата на алианса в Брюксел, се посочва в разпространено днес изявление на държавния секретар на САЩ Майк Помпейо, цитирано от ТАСС.

Американският Държавен департамент обяви, че страната е подала своя "инструмент за присъединяване" към Вашингтонския договор за НАТО, приключвайки последната формална стъпка от процеса.

"На 27 март 2020 г. САЩ като депозитар на договора получиха документа за присъединяването на Република Северна Македония към Северноатлантическия договор, което превърна Северна Македония в 30-тия съюзник в НАТО. На 30 март знамето на Северна Македония за първи път ще се издигне над централата на НАТО", заяви Помпейо.

Това стана възможно, след като на 20-ти март беше одобрен и последният необходим протокол от Испания и Северна Македония се присъедини към Алианса.

"Присъединяването на Северна Македония към НАТО днес е кулминацията на многогодишни усилия от страна на правителството и народа на страната за присъединяване към Северноатлантическия алианс", посочва още държавният секретар на САЩ.

Помпейо поздрави Скопие и в Туитър".

Today, we welcome North Macedonia into the @NATO Alliance as our 30th Ally and celebrate their commitment to the North Atlantic Alliance. We reaffirm our commitment to collective defense under Article 5, the cornerstone of the Transatlantic Alliance.